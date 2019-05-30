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خلل في المكابح أوصل حافلة كهربائية إلى الساحة الحمراء!



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



شهد وسط مدينة تشيبوكساري الروسية الأربعاء 29 مايو حادث مرور غريبا.



حين انحدرت حافلة كهربائية من شارع سارت فيه إلى زقاق مؤد إلى الساحة الحمراء حيث تمكن سائقها من إيقافها بالقرب من مقهى.


وكانت الحافلة ذات المكابح المعطلة مقطورة من شاحنة في أحد الشوارع في وسط المدينة. وفوجئ سائقها بانقطاع سلك الالتحام بالشاحنة فلم يتمكن من السيطرة على الحافلة، ما أدى إلى انحدارها نحو ساحة تسمى "الساحة الحمراء" على غرار الساحة الحمراء في موسكو.
وكادت الحافلة أن تصطدم بحاجز خرساني يفصل الساحة الحمراء عن مقهى، لكنها توقفت بفضل جهود سائقها.




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