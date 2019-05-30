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هازارد بعد التتويج: أعتقد أنه الوداع



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



صرح النجم البلجيكي إيدين هازارد، لاعب تشيلسي، بعد تتويجه بلقب بطل الدوري الأوروبي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، على حساب جاره أرسنال اللندني، بأنه سيعلن خلال أيام قليلة عن مستقبله.



وألمح هازارد إلى رحيله عن "البلوز، في تصريحات لقناة "بي تي سبورت"، قائلا: "مستقبلي؟ سأعلن عنه خلال أيام قليلة، ولكن الهدف الوحيد الذي كان في ذهني اليوم هو الفوز بهذا النهائي".


وأضاف: "لقد اتخذت قراري بالفعل والآن أنا أنتظر موقف الناديين، أعتقد أن مباراة اليوم هي بمثابة الوداع، ولكن في كرة القدم أنت لا تعرف أبدًا ما سيحدث".


واختتم حديثه، بالقول: "حلمي كان اللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز، وقد حققته مع أحد أكبر الأندية، لذا ربما حان الوقت لتحدٍ جديد".


 وأحرز النجم البلجيكي هدفين لتشيلسي في مرمى أرسنال (4-1)، ليقوده إلى الفوز بلقب بطل "يوروبا ليغ" للمرة الثانية في تاريخه.


وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية، في وقت سابق من اليوم، أن ريال مدريد يخطط لتقديم هازارد، يوم الاثنين المقبل، لجماهير الملكي في ملعب "سانتياغو برنابيو".




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