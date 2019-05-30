نتنياهو, يدرس, مقاطعة, ليبرمان, وعدم, ضم, حزبه, للائتلاف,

بدأ الليكود في الاتصالات لضم الوزيرة اييليت شاكيد اليه، وبالتوازي يعمل اقطاب في الحزب على افشال هذه الخطوة، لتحسين فرصهم في التنافس على زعامة الليكود في يوم ما بعد نتنياهو.

وعلم ان رئيس حزب اليمين الجديد نفتالي بينت يريد هو الاخر خوض هذه الانتخابات .ومن جهته قال الرئيس المشترك لحزب كاحول لافان موشي يعلون ان علينا ان نغير نهجنا فيما يتعلق باليهود المتشددين دينيا في الحملة الانتخابية.وقال عضو الكنيست موشيه غافني انه سيوصي احزاب المتدينين بعدم الانضمان الى اي حكومة يكون ليبرمان عضوا فيهاتصوير - afp