هدم, العراقيب, للمرة, 145, وتشريد, الاهالي,

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بدأ الليكود في الاتصالات لضم الوزيرة اييليت شاكيد اليه، وبالتوازي يعمل اقطاب في...
قبضت الشرطةالفلسطينية اليوم على شخص يقوم باستغلال الأطفال بنشرهم صباحا على...
اليوم الخميس 2019/05/30: يكون الجو شديد الحرارة ، ويطرأ ارتفاع طفيف اخر درجات الحرارة...
أصيب شابين بالعشرينيات من عمرهما مساء الاربعاء بجراح وصفت بين المتوسطة والخطيرة ,...
صوت الكنيست بالقراتين الثانية والثالثة الليلة على حلها واجراء انتخابات مبكرة...
شيّع المئات في بلدة عرعرة عصر اليوم الأربعاء جثمان ضحية جريمة القتل الشاب عميد...
اعتقلت الشرطة عصر اليوم شابين من 17و19 عاماً بشبهة الاعتداء على حارس أمن في احدى...
في سباق مع الزمن وقبل انقضاء المهلة النهائية التي مُنحت لرئيس الوزراء بنيامين...
شارك ممثلين من المجتمع العربي، وناشطين، بتظاهرة قبالة المقر المركزي للشرطة في...
جاء في بيان صادر عن المجلس المحلي عرعرة عارة اثر مقتل الشاب عميد الجشي 25 عاما من...