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هدم العراقيب للمرة 145 وتشريد الاهالي



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هدمت الجرافات ، اليوم الخميس، قرية العراقيب غير المعترف بها للمرة الـ145 على التوالي.



وأوضح أهالي المنطقة أن الشرطة اقتحمت قريتهم، وهدمت الخيام والمساكن المصنوعة من الصفيح، وأبقت الأهالي دون مأوى تحت أشعة الشمس الحارقة في شهر رمضان.


ويصر أهالي العراقيب على البقاء في قريتهم وإعادة بناء الخيام والمساكن والتصدي لمخططات تهجيرهم من قريتهم.


صورة توضيحية ...




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