تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-05-30 13:26:20 أميركا وروسيا تتحدثان عن مسار محتمل "لحل الأزمة السورية" |  2019-05-30 12:42:35 عريقات: بعد حل الكنيست أصبحت الآن صفقة القرن القادم |  2019-05-30 11:41:37 نتنياهو يدرس مقاطعة ليبرمان وعدم ضم حزبه للائتلاف |  2019-05-30 11:37:54 هدم العراقيب للمرة 145 وتشريد الاهالي |  2019-05-30 10:14:16 قريباً الأرض ستشهد كسوفا كليا للشمس |  2019-05-30 10:04:34 ضبط شخص يستغل الأطفال للتسول ببيت لحم |  2019-05-30 10:02:49 انتشار أمني استثنائي في مدريد قبل نهائي دوري ألابطال |  2019-05-30 10:01:18 البحرين لعباس: نحن فقط الدولة المضيفة للورشة الاقتصادية الامريكية |  2019-05-30 06:39:01 البيت الأبيض: بولتون سيلتقي نظيريه الروسي والإسرائيلي في يونيو |  2019-05-30 06:36:57 أجواء شديدة الحرارة اليوم |  2019-05-30 00:01:03 تشيلسي يدمر آرسنال ويعانق لقب يوروبا ليج |  2019-05-29 23:37:19 تعرفوا على الأغذية التي تساعد على حرق الدهون |  2019-05-29 23:35:51 بعد ثغرة "واتساب".. هل فعلا خدمات الرسائل المشفرة آمنة؟ |  2019-05-30 00:31:50 اصابة شابين بجراح خطيرة جراء تعرضها للطعن خلال شجار في سخنين |  2019-05-30 00:14:02 المصادقة على حل الكنيست بعد فشل المفاوضات والذهاب لانتخابات في شهر ايلول المقبل |

الرئيسية | مرأة



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

مجوهرات PANDORA تفتتح الصيف بستايل وبعرض مميز!



  |     |   اضافة تعليق






على كل شروة فوق الـ 499 ش.ج احصلي على 

حقيبة مجوهرات للسفر هدية

بين التواريخ 30.5-10.6 


مجوهرات PANDORA تفتتح موسم الصيف والسفر بستايل وتقدم عرض مميز - على كل شروة فوق الـ 499 ش.ج احصلي على حقيبة مجوهرات للسفر هدية.بين التواريخ 30.5-10.6 

*خاضع لشروط الحملة 



متوفرة في فروع وموقع PANDORA وشبكة JACKIE-O وفي حوانيت المجوهرات المختارة:

www.pandora-shop.co.il 




كلمات متعلقة

مجوهرات, PANDORA, تفتتح, الصيف, بستايل, وبعرض, مميز!,

تابعونــا

مجوهرات PANDORA تطلق مجموعة كلها ستايل لصيف 2019 مجوهرات PANDORA تطلق مجموعة كلها ستايل لصيف 2019 2019-05-30 | 13:22:24

PANDORA مجوهرات تطلق مجموعة صيفية كلها ستايل لصيف 2019 مستوحاة من...

Ga-DE تعرض: طلة ماكياج Vintage لصيف 2019 Ga-DE تعرض: طلة ماكياج Vintage لصيف 2019 2019-05-30 | 12:38:56

مجموعة ماكياج جريئة وعصرية بإيحاء الـ - CAMP.. لا نهاية من أشكال ماكياج ملائمة لكل...

سارة عصام .. أول لاعبه مصرية تحترف في الدوري الإنجليزي للسيدات وفي أول موسم تفوز بالحذاء الذهبي سارة عصام .. أول لاعبه مصرية تحترف في الدوري الإنجليزي للسيدات وفي أول موسم تفوز بالحذاء الذهبي 2019-05-29 | 14:55:02

توجت سارة عصام لاعبة المنتخب المصري للسيدات بجائزة هداف ستوك سيتي في الدوري...

طليقة أغنى رجل في العالم تتبرع بنصف ثروتها لـ"بيل غيتس"! طليقة أغنى رجل في العالم تتبرع بنصف ثروتها لـ"بيل غيتس"! 2019-05-29 | 13:38:53

تعهدت الزوجة السابقة لمؤسس أمازون، جيف بيزوس، بالتنازل عن نصف ثروتها البالغة نحو...

دراسة : النساء يفكرن بشكل أفضل في درجات الحرارة الأعلى دراسة : النساء يفكرن بشكل أفضل في درجات الحرارة الأعلى 2019-05-29 | 11:32:50

قال علماء إن النساء يفكرن بشكل أفضل في الغرف الدافئة، فيما يعمل الرجال في درجات...

الأردن.. الإعدام لقاتل شقيقته بتشجيع من والدهما الأردن.. الإعدام لقاتل شقيقته بتشجيع من والدهما 2019-05-29 | 09:59:29

أصدرت محكمة الجنايات الكبرى في العاصمة الأردنية عمان، يوم الثلاثاء، حكمًا...

التغيرات الصحية المسببة لتساقط الشعر التغيرات الصحية المسببة لتساقط الشعر 2019-05-29 | 09:09:04

يسبب تساقط الشعر قلقا لدى أي شخص من الجنسين، بيد أنه يزعج النساء أكثر. وقد حدد...

امرأة وكلبها يصابان بذات الورم السرطاني وفي نفس المكان! امرأة وكلبها يصابان بذات الورم السرطاني وفي نفس المكان! 2019-05-29 | 09:07:19

تعاني امرأة من مدينة ليدس في إنجلترا منذ عدة سنوات من مرض السرطان الذي أصاب أجزاء...

دراسة: النساء أكثر سعادة من دون زواج دراسة: النساء أكثر سعادة من دون زواج 2019-05-28 | 14:55:09

أكدت العديد من الدراسات أن الزواج يساعد في تحسين الصحة العامة للجنسين، لكن أحد...

العلماء يحددون أخطر المواد الغذائية على الحوامل العلماء يحددون أخطر المواد الغذائية على الحوامل 2019-05-28 | 10:58:26

استنتج الأطباء أن أخطر المواد الغذائية للحوامل هي رقائق البطاطا والمايونيز...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids كوكب ابو الهيجا مسيرة الاقصى المسجد تضامناساحة المهد اهالي بيت لحم نصرة تتويج يعقوب شاهين لقب اراب ايدول قطار العودة بيت لحم انطلاق حيفا القدس مهجرين نكبة فلسطينية اصابة خطيرة اخرى متوسطة . حادث طرق قرب بلدة كفر مندا سيارة شرطة اسعاف منير نبواني عائلة المرحوم عودة سلمان عامر الشيخ علي الى بيته القرية جاهة صلح شابان محطة وقود مجدال هعيمك سكين مطبخ نيتهما تنفيذ عملية طعن الناصرةالحكم الشيخ رائد صلاح محكمة النطق القدس وادي الجوز حاجز الزعيم تقجير سيارة شابة فلسطينية اصابة شرطي القدسالناصرة مواجهات اعتقالات مشتبهين ارام النار مواجهات مع ا الشرطة القاء حجارة تمديد اعتقال محكمة شبان الناصرة تأييد داعش تنظيم مشاركة ارهابي سليمان عائلة محكمة احتراق بيت اشتعال نار ام الفحم اضرار ممتلكات دون اصابات أنس أسامة خطيب شفاعمرو التحريض العنف الارهاب عبر الفيسبوك حريق هائل عرابة لوطم الجليل الاعلى اشتعال النار اضرار اطفاء اخماد أمير حلف مقتل الشاب بسمة طبعون أمر حظر نشر تجديد حيفا محكمة تفاصيل قضية تحقيق مشتبهون مصرع العامل ربيع ابو ذيبة طرعان عمل نتانيا حادث عمل
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com