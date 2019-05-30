المئات, من, رجال, الأعمال, والشخصيات, الرسمية, والدينية, في, احتفالات, بنك, هبوعليم, بمناسبة, حلول, شهر, رمضان, المبارك,

في ألاحتفال، ادارة البنك تقدم تبرع لفريق اتحاد ابناء سخنين

بمناسبة شهر رمضان المبارك، نظم بنك هبوعليم احتفالاته التقليدية، في قاعة ميس الريم في عرعرة وفي قاعة جاليري ابو ماهر في الناصرة، بحضور السادة عودد عران رئيس مجلس ادارة البنك، رونين شطاين نائب المدير العام، سريت بن نتان مديرة قطاع الخدمات البنكية العامة، نبيل توتري مدير فعاليات البنك في المجتمع العربي، مدراء منطقة الشارون، الشمال وحيفا ومدراء فروع البنك ومئات رجال الأعمال، رؤساء المجالس، والعديد من الشخصيات الرسمية والدينية.عودد عران رئيس مجلس ادارة البنك، رونين شطاين نائب المدير العام، سريت بن نتان مديرة قطاع الخدمات البنكية العامة شكروا جميعاً الحضور وهنئوهم بمناسبة الشهر المبارك، وتمنوا لهم صوما مقبولا. قدموا التهاني ايضاً فضيلة الشيخ ناصر دراوشة مؤذن الجامع الابيض في الناصرة وسيادة المطران رياح ابو العسل ورؤساء السلطات المحلية في عرعرة، دير الاسد، شفاعمرو، يافة الناصرة وعين ماهل.وبهذه المناسبة قدم البنك تبرعاً بقيمة 200000 شيكل لفريق اتحاد ابناء سخنين مساهمة منه في تعزيز الفريق ومساعدته في الاستمرار في تمثل المجتمع العربي في الدرجة العليا. السيد محمد ابو يونس مدير الفريق شكر بدوره بنك هبوعليم على دعمه السخي للمجتمع العربي.السيد عودد عران مدير عام البنك هنئ الحضور بحلول الشهر الكريم وقال : "هذه الاحتفالات تعتبر من ناحيتنا خطوة اضافية في تعزيز العلاقات الرائعة القائمة بين بنك هبوعليم والمجتمع العربي ونحن نسعى بشكل دائم من اجل تقديم افضل الخدمات وملائمة المنتوجات لاحتياجاته وعاداته من خلال عدد كبير من الفروع وطاقم موظفون مهنيون.رونين شطاين نائب المدير العام قال: " الارتفاع في مستوى التعليم في المجتمع العربي وايضا في نسبة النساء العاملات ومن خلاله الارتفاع في مدخول الاسرة ومستوى الحياة خلق خلية عائلية جديدة قوية اقتصادياً لها رغبات واحتياجات جديدة ونحن في بنك هبوعليم عرفنا هذا مسبقاً واستثمرنا فيه في الوقت المناسب من اجل تلبية هذه الاحتياجات.نبيل توتري مدير المجتمع العربي في البنك، تحدث للحضور عن اطلاق صفحة الفيسبوك باللغة العربية ومركز النمو المالي ايضاً باللغة العربية بهدف تمكين المجتمع العربي من التواصل مع البنك بلغته الام وبسهولة وايضا تلقي المحاضرات والارشادات والادوات من مركز النمو المالي باللغة العربية والتي تمكنة من التعامل بشكل افضل مع الامور المالية والاجتماعية في جياته اليومية.وقد تخللت الاحتفالات، تهاليل رمضانية قدمتها فرقة ضو القناديل بقيادة الفنان صالح شامي.