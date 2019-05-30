قريباً, الأرض, ستشهد, كسوفا, كليا, للشمس,

شهد العالم في صيف 2017 آخر ​كسوف شمسي​ كامل، لكن من فاتته هذه الظاهرة الطبيعية يمكنه متابعتها خلال الأسابيع المقبلة.

ومن المتوقع أن يتابع سكان ​الأرض​ الكسوف الكلي للشمس في 2 تموز القادم، في حدث سيدوم 4 دقائق و33 ثانية بحسب وكالة الفضاء الأميركية "ناسا".ويقع الكسوف الكلي عندما تكون الأرض و​القمر​و​الشمس​ على استقامة واحدة فيما بينهم، ويكون القمر في المنتصف أي في وقت ولادة القمر الجديد في مطلع الشهر القمري، بحيث يحجب القمر ضوء الشمس ويلقي بظلاله على الأرض.ولا يمكن رؤية هذا الكسوف الكلي إلا في منطقة صغيرة من كوكبنا، وفقا لما ذكرته وكالة "ناسا"، حيث سيكون الكسوف القادم مرئيا في جنوب المحيط الهادئ وتشيلي والأرجنتين.وستتمكن أجزاء من الإكوادور والبرازيل وأوروغواي وباراغواي، من رؤية كسوف جزئي للشمس إذا سمح الطقس بذلك.