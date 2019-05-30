قريباً, الأرض, ستشهد, كسوفا, كليا, للشمس,

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أعلن الممثل الأميركي الخاص لشؤون سوريا، جيم جيفري، أن الولايات المتحدة وروسيا...
تعليقا على قرار الكنيست الإسرائيلي حل نفسه وتنظيم انتخابات مبكرة، قالت منظمة...
قالت البحرين انها ليست هي من تنظم الورشة الاقتصادية المزمع عقدها نهاية الشهر...
أعلن البيت الأبيض أن مستشار الأمن القومي الأمريكي، جون بولتون، سيلتقي الشهر...
استقبل ملك الاردن عبدالله الثاني، في قصر الحسينية اليوم الأربعاء، كبير مستشاري...
أعلنت روسيا اليوم أن عملية تسليم منظومات الصواريخ المضادة للطائرات من طراز "إس-400"...
اعتبر رئيس إيران حسن روحاني أن صفقة القرن ستكون هزيمة القرن لداعميها، ورأى أن زمن...
قالت مصادر وزارة الخارجية في بيروت لصحيفة "الجمهورية" اللبنانية إنها تتوقع...
أكد رئيس حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار على أن حركته وجناحها العسكري كتائب...
انتقدت روسيا المبادرة الأمريكية لعقد ورشة العمل "السلام من أجل الازدهار" في...