"أول, رائد, فضاء, تركي".., تشبث, بالمظلة, فطار, معها!,

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شهد وسط مدينة تشيبوكساري الروسية الأربعاء 29 مايو حادث مرور غريبا. حين انحدرت...
ترتفع مخاوف مستخدمي "واتساب" بشأن خصوصيتهم، في أعقاب حادثة التسلل الإلكتروني الذي...
أوفى المراهق الأسترالي، الذي أصبح معروفا بلقب "فتى البيضة" بوعده، وأعلن،...
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غالبا ما يلجأ أي شخص طموح إلى التعليم عندما يتعلق الأمر بالحصول على وظيفة...
داهم خنزير بري ضخم مطعما صينيا ونشر الرعب في قلوب الحضور الذين هرعوا يختبئون من...
تحقق النيابة الفرنسية في قضية مثيرة للجدل، وهى الاشتباه في قيام امرأة (102 عاما)...
أضاءت كرة نارية ضخمة سماء كل من أدليد وملبورن جنوبي أستراليا، في ظاهرة رصدها كثير...
انتشر مقطع فيديو جديد يوثق حادثة طريفة حيث تعرضت شابة خلال حفل عشاء في فندق، في...
رصد علماء جيولوجيين، وقوع زلزال ضخم في جزيرة مايوت بالمحيط الهندي، في نوفمبر من...