الجمهور, يحبس, نادين, نسيب, نجيم, في, المنزل!,

ونشرت نجيم على إحدى صفحاتها الخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي: "بصراحة كنت طالعة أتعشى بس االتويتات الحلوة والحماس جبرتني اقعد اتفاعل معكم هلكتوني تلت التلفون ونمّل إصبعي قتل شكراً لكل الفانر والإعلام والصحافة والنقاد على كل كلمة حلوة".

بسبب التعليقات الإيجابية وردود الأفعال المميزة بفضل مسلسل "خمسة ونص" لم تتمكن الممثلة وبطلة العمل ​نادين نسيب نجيم​ الخروج من المنزل لكي ترد على تعليقات المتابعين كلها.

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