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الجمهور يحبس نادين نسيب نجيم في المنزل!



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



بسبب التعليقات الإيجابية وردود الأفعال المميزة بفضل مسلسل "خمسة ونص" لم تتمكن الممثلة وبطلة العمل ​نادين نسيب نجيم​ الخروج من المنزل لكي ترد على تعليقات المتابعين كلها.



ونشرت نجيم على إحدى صفحاتها الخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي: "بصراحة كنت طالعة أتعشى بس االتويتات الحلوة والحماس جبرتني اقعد اتفاعل معكم هلكتوني تلت التلفون ونمّل إصبعي قتل شكراً لكل الفانر والإعلام والصحافة والنقاد على كل كلمة حلوة".




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