الجمهور, يحبس, نادين, نسيب, نجيم, في, المنزل!,

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كشفت الفنانة اللبنانية كارول سماحة عن معاناتها من عقدة نفسية لازمتها منذ...
خضعت زينب فياض، ابنة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، لجلسة تصوير جديدة ونشرت صورها...
صرحت يوسف بأن هناك دورا ندمت عليه بالفعل عند مشاركتها في في أحد المسلسلات دون ذكر...
بعد مرور ثلاثة أسابيع من شهر رمضان المبارك توزعت نسبة مشاهدة المسلسلات التي...
تحيي الفنانة اللبنانية نوال الزغبي حفلها الغنائي الأول في المملكة العربية...
في الوقت الذي تتغيب فيه عن الساحة الفنية، تحرص الفنانة اللبنانية ميريام فارس على...
تعاقدت شركة سينرجي للإنتاج الفني للمنتج تامر مرسي، مع الفنان المصري محمد رمضان،...
في الوقت الذي تتلقى فيه العلاج في ألمانيا إلا أن الفنانة اللبنانية إليسا تحرص...
خضعت الفنانة اللبنانية كارول سماحة لجلسة ماكياج على يد خبير التجمل بول...
كشفت الفنانة التونسية لطيفة أن أغنية “أخصمك آه” للفنانة اللبنانية نانسي...