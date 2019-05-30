تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-05-30 13:26:20 أميركا وروسيا تتحدثان عن مسار محتمل "لحل الأزمة السورية" |  2019-05-30 12:42:35 عريقات: بعد حل الكنيست أصبحت الآن صفقة القرن القادم |  2019-05-30 11:41:37 نتنياهو يدرس مقاطعة ليبرمان وعدم ضم حزبه للائتلاف |  2019-05-30 11:37:54 هدم العراقيب للمرة 145 وتشريد الاهالي |  2019-05-30 10:14:16 قريباً الأرض ستشهد كسوفا كليا للشمس |  2019-05-30 10:04:34 ضبط شخص يستغل الأطفال للتسول ببيت لحم |  2019-05-30 10:02:49 انتشار أمني استثنائي في مدريد قبل نهائي دوري ألابطال |  2019-05-30 10:01:18 البحرين لعباس: نحن فقط الدولة المضيفة للورشة الاقتصادية الامريكية |  2019-05-30 06:39:01 البيت الأبيض: بولتون سيلتقي نظيريه الروسي والإسرائيلي في يونيو |  2019-05-30 06:36:57 أجواء شديدة الحرارة اليوم |  2019-05-30 00:01:03 تشيلسي يدمر آرسنال ويعانق لقب يوروبا ليج |  2019-05-29 23:37:19 تعرفوا على الأغذية التي تساعد على حرق الدهون |  2019-05-29 23:35:51 بعد ثغرة "واتساب".. هل فعلا خدمات الرسائل المشفرة آمنة؟ |  2019-05-30 00:31:50 اصابة شابين بجراح خطيرة جراء تعرضها للطعن خلال شجار في سخنين |  2019-05-30 00:14:02 المصادقة على حل الكنيست بعد فشل المفاوضات والذهاب لانتخابات في شهر ايلول المقبل |

الرئيسية | صحة



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

هذه الأغذية تساعد على حرق الدهون بسرعة



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 تلعب عملية الأيض (حرق الدهون) دورا كبيرا في جسم الإنسان، فمن خلالها يحصل الجسم على الطاقة، إلا أن الكثير من الأشخاص يعانون من بطء هذه العملية، ولكن بفضل مجموعة من الأغذية، يمكن حل هذه المشكلة وتحسين العملية التي تساعد بدورها على التخلص من الوزن الزائد.



ويعرف الأيض على أنه معدل حرق الإنسان للسعرات الحرارية وتحويلها إلى طاقة تستخدم في العمليات الحيوية، مثل التنفس وضغط الدم وغيرها.


وأورد موقع "medicalnewstoday" الصحي 10 أغذية من أجل تقوية معدل الأيض، وبالتالي مساعدة الإنسان على تخفيف وزنه وتقليص مخاطر السمنة:


1. البيض: من الأغذية الغنية بالبروتين، ويعد الخيار الأفضل من أجل عمليات الأيض، خاصة للذين يرغبون في تسريعها.


2. بذور الكتان: تحتوي على البروتينات والفيتامينات وعناصر غذائية مفيدة، تساعد في تحسين عمليات الأيض، والتخفيض من "متلازمة الأيض"، وهي مجموعات العوامل التي تزيد من احتمال الإصابة بأمراض القلب والسكري.


وخلصت دراسة نشرت خلال العام الجاري، إلى تأثير إيجابية لبذور الكتان على الفئران، والتي يمكن عزوها لما تحتويه من الألياف والبروتينات.


3. العدس: يمكن أن يساعد العدس على الحد من تأثير "متلازمة الأيض"، إذ خلصت مراجعة صحية لتجارب على نماذج حيوانية في 2016، إلى أن العدس يعلب دورا رئيسيا في منع المتلازمة وعلاجها.


ويمكن للعدس أيضا أن يعزز عمليات الأيض بسبب ثرائه بالبروتينات.


4. الفلفل الحار: الوجبات التي تحتوي على الفلفل الحار (طازجا أو مجففا)، يمكن أن تزيد من الأيض وتقلل من الشهية.


وذكرت دراسة في 2015 أن مادة كابسيسين الموجودة في الفلفل، تزيد من معدل الأيض.


5. الزنجبيل: إضافة الزنجبيل إلى وجبات الطعام يمكن أن يزيد درجة حرارة الجسم ومعدل الأيض، ويكبح شهية تناول الطعام. ووجدت مراجعة عدة دراسات في 2018 أن الزنجبيل يمكن أن يساعد في خسارة الوزن.


6. الشاي الأخضر: خلصت العديد من الدراسات إلى أن هذا المشروب يساعد في تسريع وتيرة عمليات الأيض، سواء أثناء الراحة أو خلال ممارسة التمارين.


ووجدت دراسة أيضا أجريت عام 2013، أن تناول 4 أكواب من الشاي الأخضر يوميا يمكن أن يساعد بشكل كبير على خفض الوزن.


7. القهوة: يمكن أن تحفز القهوة عملية الأيض بفضل مادة الكافيين التي تحتويها. وتقول تقارير صحية إن هذه المادة تنشط الجسم، مما يؤدي إلى زيادة عمليات الأيض.


8. الجوز البرازيلي: هذا الغذاء غني بمعدن السيلينيوم، الضروري لعمليات الأيض والتكاثر وتقوية المناعة، كما أنه يحتوي على البروتين والدهون الصحية التي تشعر الإنسان بالشبع السريع.


9 بروكلي: يمكن أن يفيد هذا الخضار عمليات الأيض، بسبب احتوائه على مادة غلوكرافانين، التي تساعد في تحسين عمليات الأيض.


10. الخضراوات الداكنة والمورقة: تمتاز السبانخ مثلا باحتوائها على الحديد، وهو المعدن الأساسي في عمليات الأيض، والنمو أيضا.


كما توفر العديد من الخضروات الورقية كميات من المغنيسيوم، وهو معدن آخر يدعم الأيض.




كلمات متعلقة

هذه, الأغذية, تساعد, على, حرق, الدهون, بسرعة,

تابعونــا

ماذا يفعل السمك بجسمك؟ 9 فوائد مذهلة ماذا يفعل السمك بجسمك؟ 9 فوائد مذهلة 2019-05-30 | 12:50:31

هل أنت من عشاق المأكولات البحرية وخصوصا السمك؟ إذا كان الأمر كذلك، فأنت على...

ست علامات تشير لمشكلات في الغدة الدرقية ست علامات تشير لمشكلات في الغدة الدرقية 2019-05-30 | 11:46:29

صادف يوم 25 مايو اليوم العالمي للغدة الدرقية، وبهذه المناسبة أشار الأطباء إلى أن...

تعرفوا على الأغذية التي تساعد على حرق الدهون تعرفوا على الأغذية التي تساعد على حرق الدهون 2019-05-29 | 23:37:19

تلعب عملية الأيض (حرق الدهون) دورا كبيرا في جسم الإنسان، فمن خلالها يحصل الجسم على...

الوزن الزائد خلال المراهقة يزيد خطر اعتلال القلب الوزن الزائد خلال المراهقة يزيد خطر اعتلال القلب 2019-05-29 | 18:42:00

أظهرت دراسة سويدية أن الرجال الذين عانوا من الوزن الزائد في فترة المراهقة، أكثر...

الصحة الفلسطينية توضح حقيقة وجود مرض قاتل لدى القطط الصحة الفلسطينية توضح حقيقة وجود مرض قاتل لدى القطط 2019-05-29 | 14:55:41

بدأ خبر منسوب لوزارة الصحة الفلسطينية ينتشر كالنار في الهشيم عبر مواقع التواصل...

الوزن الزائد للمراهقين يهدد عضلة القلب الوزن الزائد للمراهقين يهدد عضلة القلب 2019-05-29 | 13:17:22

أظهرت دراسة سويدية أن الرجال الذين عانوا من الوزن الزائد في فترة المراهقة أكثر...

الفراولة تساعد على منع الإصابة بسرطان المريء الفراولة تساعد على منع الإصابة بسرطان المريء 2019-05-29 | 10:02:22

أعلن علماء مركز بحوث السرطان التابع لجامعة أوهايو، أنه يمكن استخدام الفراولة مع...

دراسة تكشف "سر" العمر المديد! دراسة تكشف "سر" العمر المديد! 2019-05-29 | 09:10:11

وجدت دراسة جديدة أن الأشخاص الذين يشعرون بالغرض والهدف من حياتهم، يعيشون حياة...

ضار أم نافع...دراسة تجيب على عدة اسئلة تتعلق بـ"مخفوق البروتين" ضار أم نافع...دراسة تجيب على عدة اسئلة تتعلق بـ"مخفوق البروتين" 2019-05-28 | 18:55:12

يعرف مسحوق البروتين بأنه أفضل وسيلة لزيادة كتلة العضلات، وأنها تحتوي على الأحماض...

دراسة: كوليسترول الغذاء بريء من الجلطة الدماغية دراسة: كوليسترول الغذاء بريء من الجلطة الدماغية 2019-05-28 | 12:54:42

أظهرت نتائج دراسة علمية أجراها علماء جامعة الشرق في فنلندا، أن الكوليسترول...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids تفجير مبنى دائري عكا لحظة تصوير جوي اليوم الجمعة فيديومحل بيع مواد بناء دون اصابات منطقة موريا حيفا اطفاء اخماد الشرطة التحقيقكفركنا مواجهات اغلاق شارع قنابل غاز غليك اقتحام المسجد الاقصى المبارك المتطرف شرطة اداء القسم الكنيست قبل دخوله اعتقال مشتبه فتاة قاصر اعتداء جنسي من منطقة وادي عارة شاب صةر فاضحة مدير معلمة شمال مواقع التواصل الاجتماعي واتس اب التحقيق وزارة التربية التعليم عطلة الربيع طلاب خروج الاربعاء حتى الاثنين وزارة التربية والتعليم عملية جراحية طحال ضخم وزن 3.5 كيروغرام بطن مريض قرواني ميلاد جراح مستشفى بوريا تأسيس منتدى معلمي لمعلمي المدنيات العرب في البلاد اجتماع مشاركة نهضة كفر قرع مدرسة شجار طلاب المغار طعن اداة حاده توقيف الطالب الشرطة مدرسة مصرع عربيا حوادث الطرق منذ بداية العام 80 دهس راكب دراجة هوائية مصرع مقتل حادث ضرب هرب طرق اسعاف شرطة صالح حسين عيد باقة الغربية مولودته الاولى زينب رزق الله انتظار 17 عاما عمال فلسطينيون بدون تصاريح عمل اقامة البلاد الشرطة الجنوب الشمال حملة ازدحامات مرورية حادث طرق شارع التفافي الناصرة مفرق دودج
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com