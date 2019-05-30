ضبط, شخص, يستغل, الأطفال, للتسول, ببيت, لحم,

قبضت الشرطةالفلسطينية اليوم على شخص يقوم باستغلال الأطفال بنشرهم صباحا على شوارع مدينة بيت لحم من اجل التسول وكسب المال بطريقة غير قانونية.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، أن قسم العمليات بشرطة محافظة بيت لحم تلقى اشارة حول وجود عدد من الأطفال على مفارق مدينة بيت لحم يقومون بعملية التسول، فتحرك طاقم من شرطة المباحث العامة الى المكان حيث تمكنت القوة من ضبط طفل قاصر يقوم بالتسول، وبعد عمليات البحث والتحري بالمكان تمكنت القوة من متابعة الشخص الذي يقوم بنشر هؤلاء الأطفال القاصرين على الإشارات الضوئية وإلقاء القبض عليه وهو من سكان محافظة الخليل، وباحضاره الى فرع المباحث وبسماع أقواله أفاد انه يقوم باحضار الاطفال للتسول في بيت لحم وأخذ النقود منهم .وتم تحول المتهم باستغلال الأطفال إلى قسم التحقيق والطفل إلى فرع حماية الأسرة والأحداث وذلك لاستكمال الاجراءات القانونية بحقهم اصولا.