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انتشار أمني استثنائي في مدريد قبل نهائي دوري ألابطال



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



ستنشر السلطات الإسبانية نحو 4700 عنصر أمن في العاصمة، مدريد، السبت على هامش نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم بين ليفربول وتوتنهام الإنجليزيين، في أحد أكبر الانتشارات الأمنية على هامش حدث رياضي في البلاد، بحسب ما أفاد مسؤولون الثلاثاء.



وأشار المدير العام للشرطة الإسبانية فرانسيسكو باردو بيكيراس إلى أن الإجراءات الأمنية للمباراة التي يستضيفها ملعب واندا متروبوليتانو التابع لنادي أتلتيكو مدريد، ستفوق تلك التي اتخذتها السلطات في ديسمبر الماضي، على هامش المباراة النهائية لمسابقة كوبا ليبرتادوريس الأمريكية الجنوبية بين الغريمين الأرجنتينيين ريفر بلايت وبوكا جونيورز، على ملعب سانتياجو برنابيو التابع لريال مدريد.


وأوضح في مؤتمر صحفي أن إجراءات نهائي دوري الأبطال يرجح أن تكون أكبر انتشار لضمان الأمن ننفذه على هامش حدث رياضي.


وبحسب التقييم الأمني للسلطات، تعد المباراة ذات خطر مرتفع، وأشارت الحكومة الإسبانية في بيان الى أن الإجراءات ستشمل نشر ألفي عنصر من الشرطة الوطنية، إضافة إلى عناصر من دوائر شرطة أخرى، إضافة لعناصر الإطفاء والأمن الخاص.


ومن المتوقع أن يحضر 32 ألف مشجع إنجليزي المباراة النهائية على ملعب أتلتيكو مدريد الذي تبلغ طاقته الاستيعابية نحو 68 ألف متفرج.


وكما العادة مع مباريات من هذا النوع، يتوقع أن يحضر آلاف المشجعين الآخرين الذين لا يحملون تذاكر، لاسيما من إنجلترا وجنوب إسبانيا والبرتغال المجاورة حيث تقيم جالية إنجليزية كبيرة، أملا في الحصول على بطاقات دخول في اللحظة الأخيرة، أو متابعة المباراة في أماكن عامة.


وبحسب أرقام السلطات، تم نشر أربعة آلاف عنصر من الشرطة ورجال الأمن الخاص على هامش نهائي كوبا ليبرتادوريس، والذي نقل إلى العاصمة الإسبانية بعد توتر كبير وسلسلة أحداث مثيرة للجدل وقعت قبل مباراة الإياب على ملعب ريفر بلايت في بوينوس ايرس، ما دفع الاتحاد الأمريكي الجنوبي إلى إرجائها قبل أن يقرر نقلها لخارج البلاد.


واستضافت مدريد نهائي دوري الأبطال للمرة الأخيرة عام 2010 على ملعب سانتياجو برنابيو، وانتهى بفوز إنتر ميلان الإيطالي على بايرن ميونيخ الألماني بنتيجة هدفين من دون رد.




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