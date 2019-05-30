البحرين, لعباس:, نحن, فقط, الدولة, المضيفة, للورشة, الاقتصادية, الامريكية,

قالت البحرين انها ليست هي من تنظم الورشة الاقتصادية المزمع عقدها نهاية الشهر القادم، وانما هي فقط دولة مضيفة للورشة.

ونقل مبعوث ملك البحرين عبد الله بن أحمد آل خليفة هذا الحديث الى الرئيس محمود عباس الذي استقبل آل خليفة في العاصمة الاردنية عمان الليلة الماضية.وأكد عباس لمبعوث البحرين: لن نشارك في الورشة الأميركية المقترحة في البحرين.واستمع الرئيس من المبعوث البحريني إلى عرض شامل عن العلاقة التاريخية التي تجمع ما بين مملكة البحرين وشعبها بالشعب الفلسطيني، ونقل تحيات الملك حمد بن عيسى بن سلمان، للرئيس محمود عباس، واعتزازه بالعلاقات التاريخية، مؤكدا عمق العلاقة والتعاون بين الشعبين، والتمسك بالحل السياسي للقضية الفلسطينيةعلى أساس الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وحل الدولتين على حدود الرابع من حزيران 1967، وأن لا بديل عن الحل السياسي لأهم قضية عادلة في العالم.بدوره، أعرب الرئيس محمود عباس عن شكره للملك، واثقا من حكمته ومواقفه القومية تجاه القضية الفلسطينية ومساندته الثابتة للقضية الفلسطينية ودعم صمود شعبنا.