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البيت الأبيض: بولتون سيلتقي نظيريه الروسي والإسرائيلي في يونيو



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أعلن البيت الأبيض أن مستشار الأمن القومي الأمريكي، جون بولتون، سيلتقي الشهر المقبل في القدس مع سكرتير مجلس الأمن الروسي، نيكولاي باتروشيف، ومستشار أمن إسرائيل، مئير بن شباط.



وقال البيت الأبيض، في بيان أصدره اليوم ، إن المسؤولين الثلاثة سيجتمعون شهر يونيو المقبل لمناقشة قضايا الأمن الإقليمي"، دون ذكر موعد محدد للمحادثات.


ومن المرجح عقد هذا الاجتماع تزامنا مع تحضيرات الولايات المتحدة لورشة العمل "السلام من أجل الازدهار" في البحرين، في 25 و26 يونيو، المنعقدة كإجراء أول في إطار خطة السلام الأمريكية الخاصة بتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي المعروفة بـ"صفقة القرن".




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