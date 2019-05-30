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أجواء شديدة الحرارة اليوم



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اليوم الخميس 2019/05/30: يكون الجو شديد الحرارة ، ويطرأ ارتفاع طفيف اخر درجات الحرارة لتبصح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 12 درجة مئوية ، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .



الجمعة 2019/05/31: يكون الجو حارا الى شديد الحرارة، حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة مع بقائها اعلى من معدلها السنوي العام ، والرياح غربية الى  شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.


السبت 2019/06/01: يكون الجو في ساعات النهار حاراً نسبياً الى حار وفي ساعات الليل يكون الجو بارداً نسبياً في المناطق الجبلية لطيفاً في بقية المناطق ، حيث يطرأ انخفاض اخر على درجات الحرارة مع بقائها اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية ، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.




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