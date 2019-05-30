أجواء, شديدة, الحرارة, اليوم,

اليوم الخميس 2019/05/30: يكون الجو شديد الحرارة ، ويطرأ ارتفاع طفيف اخر درجات الحرارة لتبصح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 12 درجة مئوية ، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .

الجمعة 2019/05/31: يكون الجو حارا الى شديد الحرارة، حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة مع بقائها اعلى من معدلها السنوي العام ، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.السبت 2019/06/01: يكون الجو في ساعات النهار حاراً نسبياً الى حار وفي ساعات الليل يكون الجو بارداً نسبياً في المناطق الجبلية لطيفاً في بقية المناطق ، حيث يطرأ انخفاض اخر على درجات الحرارة مع بقائها اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية ، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.