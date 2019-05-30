تشيلسي, يدمر, آرسنال, ويعانق, لقب, يوروبا, ليج,

أحرز تشيلسي لقب الدوري الأوروبي، بفوزه الساحق مساء الأربعاء على مواطنه وجاره اللندني آرسنال 4-1، في المباراة النهائية على الملعب الأولمبي بالعاصمة الأذرية باكو.

وسجل أهداف تشيلسي كل من أوليفيه جيرو (49) وبيدرو رودريجيز (60) وإيدين هازارد (65 من ركلة جزاء و72)، فيما أحرز أليكس أيوبي هدف آرسنال الوحيد في الدقيقة 69.وهذا اللقب هو الأول لتشيلسي في عهد المدرب الإيطالي ماوريسيو ساري، الذي تدور شائعات حول إمكانية توليه تدريب يوفنتوس الموسم المقبل، فيما فشل مدرب آرسنال أوناي إيمري في إحراز اللقب للمرة الرابعة، بعدما سبق له أن رفع الكأس 3 مرات مع إشبيلية.