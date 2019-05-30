تشيلسي, يدمر, آرسنال, ويعانق, لقب, يوروبا, ليج,

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ما زال مستقبل الهولندي ماتياس دي ليخت، مدافع أياكس أمستردام، لم يتحدد بعد، في ظل...
التقى كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم بـ"أسطورة" التنس...
يتوق محمد صلاح، لاعب ليفربول، إلى لعب دور مؤثر في نهائي دوري أبطال أوروبا، ضد...
كشفت وسائل إعلامية أسبانية عن بدء إدارة نادي برشلونة الأسباني مفاوضات مع لاعبها...
وافق نادي تشيلسي على انتقال البلجيكي إيدين هازارد، صانع ألعاب الفريق، لريال...
يستعد النجم المصري محمد صلاح، هداف ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، لخوض نهائي...
قال هاري كين، مهاجم توتنهام هوتسبير، إن فوز فريقه على ليفربول في نهائي دوري أبطال...
أكدت مصادر من برشلونة، الثلاثاء، أنه لم يُتخذ أي قرار بعد بشأن مستقبل المدير...
أكد فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد، اهتمام ناديه بالتعاقد مع البلجيكي إدين...
كشفت تقارير إعلامية أن نادي برشلونة سيقيل مدربه إرنستو فالفيردي اليوم، بعد فشل...