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تعرفوا على الأغذية التي تساعد على حرق الدهون



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



تلعب عملية الأيض (حرق الدهون) دورا كبيرا في جسم الإنسان، فمن خلالها يحصل الجسم على الطاقة، إلا أن الكثير من الأشخاص يعانون من بطء هذه العملية، ولكن بفضل مجموعة من الأغذية، يمكن حل هذه المشكلة وتحسين العملية التي تساعد بدورها على التخلص من الوزن الزائد.

ويعرف الأيض على أنه معدل حرق الإنسان للسعرات الحرارية وتحويلها إلى طاقة تستخدم في العمليات الحيوية، مثل التنفس وضغط الدم وغيرها.
وأورد موقع "medicalnewstoday" الصحي 10 أغذية من أجل تقوية معدل الأيض، وبالتالي مساعدة الإنسان على تخفيف وزنه وتقليص مخاطر السمنة:
1. البيض: من الأغذية الغنية بالبروتين، ويعد الخيار الأفضل من أجل عمليات الأيض، خاصة للذين يرغبون في تسريعها.
2. بذور الكتان: تحتوي على البروتينات والفيتامينات وعناصر غذائية مفيدة، تساعد في تحسين عمليات الأيض، والتخفيض من "متلازمة الأيض"، وهي مجموعات العوامل التي تزيد من احتمال الإصابة بأمراض القلب والسكري.
وخلصت دراسة نشرت خلال العام الجاري، إلى تأثير إيجابية لبذور الكتان على الفئران، والتي يمكن عزوها لما تحتويه من الألياف والبروتينات.
3. العدس: يمكن أن يساعد العدس على الحد من تأثير "متلازمة الأيض"، إذ خلصت مراجعة صحية لتجارب على نماذج حيوانية في 2016، إلى أن العدس يعلب دورا رئيسيا في منع المتلازمة وعلاجها.
ويمن للعدس أيضا أن يعزز عمليات الأيض بسبب ثرائه بالبروتينات.
4. الفلفل الحار: الوجبات التي تحتوي على الفلفل الحار (طازجا أو مجففا)، يمكن أن تزيد من الأيض وتقلل من الشهية.
وذكرت دراسة في 2015 أن مادة كابسيسين الموجودة في الفلفل، تزيد من معدل الأيض.
5. الزنجبيل: إضافة الزنجبيل إلى وجبات الطعام يمكن أن يزيد درجة حرارة الجسم ومعدل الأيض، ويكبح شهية تناول الطعام. ووجدت مراجعة عدة دراسات في 2018 أن الزنجبيل يمكن أن يساعد في خسارة الوزن.

6. الشاي الأخضر: خلصت العديد من الدراسات إلى أن هذا المشروب يساعد في تسريع وتيرة عمليات الأيض، سواء أثناء الراحة أو خلال ممارسة التمارين.
ووجدت دراسة أيضا أجريت عام 2013، أن تناول 4 أكواب من الشاي الأخضر يوميا يمكن أن يساعد بشكل كبير على خفض الوزن.
7. القهوة: يمكن أن تحفز القهوة عملية الأيض بفضل مادة الكافيين التي تحتويها. وتقول تقارير صحية إن هذه المادة تنشط الجسم، مما يؤدي إلى زيادة عمليات الأيض.
8. الجوز البرازيلي: هذا الغذاء غني بمعدن السيلينيوم، الضروري لعمليات الأيض والتكاثر وتقوية المناعة، كما أنه يحتوي على البروتين والدهون الصحية التي تشعر الإنسان بالشبع السريع.
9 بروكلي: يمكن أن يفيد هذا الخضار عمليات الأيض، بسبب احتوائه على مادة غلوكرافانين، التي تساعد في تحسين عمليات الأيض.
10. الخضراوات الداكنة والمورقة: تمتاز السبانخ مثلا باحتوائها على الحديد، وهو المعدن الأساسي في عمليات الأيض، والنمو أيضا.
كما توفر العديد من الخضروات الورقية كميات من المغنيسيوم، وهو معدن آخر يدعم الأيض.
تعرفوا على الأغذية التي تساعد على حرق الدهون




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