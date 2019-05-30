اصابة, شابين, بجراح, خطيرة, جراء, تعرضها, للطعن, خلال, شجار, في, سخنين,

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صوت الكنيست بالقراتين الثانية والثالثة الليلة على حلها واجراء انتخابات مبكرة...
شيّع المئات في بلدة عرعرة عصر اليوم الأربعاء جثمان ضحية جريمة القتل الشاب عميد...
اعتقلت الشرطة عصر اليوم شابين من 17و19 عاماً بشبهة الاعتداء على حارس أمن في احدى...
في سباق مع الزمن وقبل انقضاء المهلة النهائية التي مُنحت لرئيس الوزراء بنيامين...
شارك ممثلين من المجتمع العربي، وناشطين، بتظاهرة قبالة المقر المركزي للشرطة في...
جاء في بيان صادر عن المجلس المحلي عرعرة عارة اثر مقتل الشاب عميد الجشي 25 عاما من...
جاء قي بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي: شرطة إسرائيل تواصل...
طالب المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية رئيس مجلس الإفتاء الأعلى الشيخ محمد...
اعتقلت الشرطة فجر اليوم الاربعاء 14 شابا من كفرمندا على خلفية الشجار الذي وقع ليلة...
جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي: الشرطة تلقي القبض...