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اصابة شابين بجراح خطيرة جراء تعرضها للطعن خلال شجار في سخنين



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أصيب شابين بالعشرينيات من عمرهما مساء الاربعاء بجراح وصفت بين المتوسطة والخطيرة , جراء تعرضهما للطعن خلال شجار بين مجموعة شبان في مدينة سخنين .


الطواقم الطبية التابعة لنجمة داوود الحمراء ومركز حيان الطبي هرعت للمكان ونقلت الشابين الى مستشفى الجليل الغربي في نهاريا لاستكمال العلاج , حيث وصفت اصابة احدهما بالخطيرة والأخر بالمتوسطة .

الشرطة وصلت للمكان وباشرت التحقيق .
اصابة شابين بجراح خطيرة جراء تعرضها للطعن خلال شجار في سخنين




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