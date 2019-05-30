اصابة, شابين, بجراح, خطيرة, جراء, تعرضها, للطعن, خلال, شجار, في, سخنين,

أصيب شابين بالعشرينيات من عمرهما مساء الاربعاء بجراح وصفت بين المتوسطة والخطيرة , جراء تعرضهما للطعن خلال شجار بين مجموعة شبان في مدينة سخنين .

الطواقم الطبية التابعة لنجمة داوود الحمراء ومركز حيان الطبي هرعت للمكان ونقلت الشابين الى مستشفى الجليل الغربي في نهاريا لاستكمال العلاج , حيث وصفت اصابة احدهما بالخطيرة والأخر بالمتوسطة .الشرطة وصلت للمكان وباشرت التحقيق .