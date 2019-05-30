المصادقة, على, حل, الكنيست, بعد, فشل, المفاوضات, والذهاب, لانتخابات, في, شهر, ايلول, المقبل,

صوت الكنيست بالقراتين الثانية والثالثة الليلة على حلها واجراء انتخابات مبكرة وذلك بعد اقل من شهرين على اجراء الانتخابات العامة الاخيرة

وايد 74 نائبا حل الكنيست فيما عارضه 45 نائباوقد الت المفاوضات في اللحظة الاخيرة بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ورئيس حزب اسرائيل بيتنا الى طريق مسدود حيث رفض ليبرمان قبول اقتراحات حل وسط مختلفة قائلا انها لا تختلف عما تم اقتراحه سابقا . وتمحور ت الخلافات حول المصادقة على قانون التجنيد بصورته الاصلية الامر الذي رفضته الاحزاب المتدينة المتحالفة مع نتنياهووتم تمرير القانن بحل الكنيست قبل دقائق من انقضاء المهلة التي منحها رئيس الدولة لبنيامين نتنياهو من اجل تشكيل الجكومة .وافيد ان الانتخابات المقبلة ستجرى في ال 17 من شهر ايلول سبتمبر المقبل .