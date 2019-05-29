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رانيا يوسف تكشف عن عمرها الحقيقي وتثير الجدل بإطلالاتها الجريئة



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



صرحت يوسف بأن هناك دورا ندمت عليه بالفعل عند مشاركتها في في أحد المسلسلات دون ذكر إسمه نظرا لأنها كانت تحتاج المال حينها، وذلك خلال لقائها في برنامج “تفاعلكم” الذي يعرض عبر قناة “العربية”.

وحول اتهامها بأن أخبارها الشخصية طغت على أدوارها، نفت رانيا يوسف هذا الأمر مشيرة إلى أن جميع مسلسلاتها ناجحة للغاية، مشيرة إلى أنها أكثر ممثلة لديها أعمال ناجحة وأجرها ليس مبالغا فيه، وحول تعمدها إثارة الجدل بإطلالاتها الجريئة قالت رانيا يوسف إنها تواكب الموضة فحسب.

 بينما ألمحت إلى أنها لا تفكر بالزواج مجددا نظرا لأنها استنفذت مرات الرسوب في الزواج، وحول تصريحها بأنها اعتزلت تقديم الأدوار الجريئة قالت رانيا يوسف إنها لم تصرح بذلك وأن كلمة جريء تعتبر مفتوحة لها العديد من المعان فمن الممكن أن يكون الدور الجريء بالنسبة لها ليس جريئا بالنسبة لآخرين.نفت رانيا يوسف أن زوجها السابق محمد مختار صاحب الفضل عليها والسبب في شهرتها، مؤكدة أنها كانت بالفعل لديها أدوارا مميزة وكانت تشارك في العديد من الأعمال.
لافتة إلى أنها تعد الفنانة الوحيدة التي لم يساعدها زوجها بواسطة أو مكالمة تليفون، وكشفت رانيا يوسف عن عمرها الحقيقي وهو 45 عاما.وحول تصريحها السابق بانها لا تود العمل مجددا مع غادة عبد الرازق وزينه، أشارت رانيا يوسف إلى أنها لا تستطيع العمل معهما لأن الجميع أصبحن نجمات كبار.
وألمحت رانيا إلى أنها لا تمانع دخول بناتها الوسط الفني طالما أن لديهن الموهبة، وعن الدور الأقرب لقلبها صرحت رانيا بأن دور “صافي” في “أهل كايرو” كان الأقرب لقلبها.
رانيا يوسف تكشف عن عمرها الحقيقي وتثير الجدل بإطلالاتها الجريئة




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