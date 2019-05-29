تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-05-29 20:42:15 ملك الاردن : السلام لن يتحقق إلا بإقامة دولة فلسطينية |  2019-05-29 18:42:00 الوزن الزائد خلال المراهقة يزيد خطر اعتلال القلب |  2019-05-29 18:39:34 تشييع جثمان الشاب عميد الجش ضحية القتل في عرعرة |  2019-05-29 18:37:47 راموس يدفع ريال مدريد للسباق مع برشلونة |  2019-05-29 18:32:45 اعتقال شابين بشبهة الاعتداء على حارس أمن في رمات يشاي |  2019-05-29 18:30:41 اصابة 3 اشخاص في حادث طرق قرب برطعة |  2019-05-29 18:29:07 ريفلين: سأعمل كل ما بوسعي لتفادي اجراء انتخابات جديدة |  2019-05-29 18:22:36 تظاهرة للمتابعة قبالة مقر الشرطة في يافا ضد استفحال الجريمة |  2019-05-29 14:55:02 سارة عصام .. أول لاعبه مصرية تحترف في الدوري الإنجليزي للسيدات وفي أول موسم تفوز بالحذاء الذهبي |  2019-05-29 14:55:57 مجلس عرعرة عارة اثر مقتل عميد الجشي -الى متى سيبقى السلاح القاتل بين ايادي الناس بكل سهولة؟ اين الشرطة؟ |  2019-05-29 14:55:52 روسيا: عملية تسليم S400 الى تركيا ستتم قبل موعدها |  2019-05-29 14:55:41 الصحة الفلسطينية توضح حقيقة وجود مرض قاتل لدى القطط |  2019-05-29 13:38:53 طليقة أغنى رجل في العالم تتبرع بنصف ثروتها لـ"بيل غيتس"! |  2019-05-29 13:18:23 إيران: صفقة القرن ستكون هزيمة القرن لداعميها |  2019-05-29 13:14:05 صلاح: أحلم بتسجيل هدف الفوز بدوري الأبطال |

الرئيسية | عالمي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

ملك الاردن : السلام لن يتحقق إلا بإقامة دولة فلسطينية



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



استقبل ملك الاردن عبدالله الثاني، في قصر الحسينية اليوم الأربعاء، كبير مستشاري الرئيس الأميركي، جاريد كوشنر، الذي يزور الأردن ضمن جولة له في المنطقة.وجرى، خلال اللقاء، بحث المستجدات الإقليمية، خصوصا الجهود المبذولة لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.  وأكد الملك ضرورة تكثيف جميع الجهود لتحقيق السلام الشامل والدائم على أساس حل الدولتين الذي يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل، وفق قرارات الشرعية الدولية.  وحضر اللقاء وزير الخارجية وشؤون المغتربين بالاردن أيمن الصفدي، ومستشار الملك للاتصال والتنسيق الدكتور بشر الخصاونة، والسفيرة الأردنية في واشنطن دينا قعوار، ومساعد الرئيس الأميركي والممثل الخاص للمفاوضات الدولية جيسون غرينبلات، والوفد المرافق.
ملك الاردن : السلام لن يتحقق إلا بإقامة دولة فلسطينية




كلمات متعلقة

ملك, الاردن, :, السلام, لن, يتحقق, إلا, بإقامة, دولة, فلسطينية,

تابعونــا

روسيا: عملية تسليم S400 الى تركيا ستتم قبل موعدها روسيا: عملية تسليم S400 الى تركيا ستتم قبل موعدها 2019-05-29 | 14:55:52

أعلنت روسيا اليوم أن عملية تسليم منظومات الصواريخ المضادة للطائرات من طراز "إس-400"...

إيران: صفقة القرن ستكون هزيمة القرن لداعميها إيران: صفقة القرن ستكون هزيمة القرن لداعميها 2019-05-29 | 13:18:23

اعتبر رئيس إيران حسن روحاني أن صفقة القرن ستكون هزيمة القرن لداعميها، ورأى أن زمن...

توقع انطلاق المفاوضات بين اسرائيل ولبنان خلال اسبوعين توقع انطلاق المفاوضات بين اسرائيل ولبنان خلال اسبوعين 2019-05-29 | 09:36:00

قالت مصادر وزارة الخارجية في بيروت لصحيفة "الجمهورية" اللبنانية إنها تتوقع...

السنوار: لدينا ضعف ما ضربنا به تل أبيب خلال الحروب السنوار: لدينا ضعف ما ضربنا به تل أبيب خلال الحروب 2019-05-29 | 08:49:50

أكد رئيس حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار على أن حركته وجناحها العسكري كتائب...

روسيا: مؤتمر البحرين محاولة أمريكية جديدة لفرض تسوية بديلة في الشرق الأوسط روسيا: مؤتمر البحرين محاولة أمريكية جديدة لفرض تسوية بديلة في الشرق الأوسط 2019-05-29 | 06:29:25

انتقدت روسيا المبادرة الأمريكية لعقد ورشة العمل "السلام من أجل الازدهار" في...

السعودية:يد السلام ممدودة لإسرائيل ..فلسطين قضيتنا الأولى السعودية:يد السلام ممدودة لإسرائيل ..فلسطين قضيتنا الأولى 2019-05-29 | 00:22:32

تحدث مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله المعلمي، عن علاقات...

ملادينوف: يجب تطبيق حل الدولتين ملادينوف: يجب تطبيق حل الدولتين 2019-05-28 | 21:51:53

قال منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف ان...

بوتين والسيسي يترأسان أول قمة روسية إفريقية في سوتشي بوتين والسيسي يترأسان أول قمة روسية إفريقية في سوتشي 2019-05-28 | 14:55:14

يترأس الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي، أول قمة بين...

كوشنير يزور الاردن واتصال هاتفي بين الملك عبد الله وملك البحرين كوشنير يزور الاردن واتصال هاتفي بين الملك عبد الله وملك البحرين 2019-05-28 | 14:55:02

من المقرر أن يصل المبعوث الامريكي جاريد كوشنير الى الاردن غدا . وقالت وكالة...

المركزي التركي يتخذ إجراء جديدا لدعم الليرة المركزي التركي يتخذ إجراء جديدا لدعم الليرة 2019-05-28 | 11:15:15

ذكرت "بلومبرغ"، أن المركزي التركي اتخذ خطوة جديدة لتعزيز احتياطياته الأجنبية ودعم...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids احتراق بيت طمرة اضرار جسيمة دون اصابات نار اطفاء اخماد الشرطة اسعاف اصابة رجل ام الفحم كفر قرع اطلاق نار حادث شرطة اسعاف مستشفى كفركنا طلاب مظاهرة ثانوية الاقصى القدسالياس جورج حلو الناصرة الطبيب الناصرة الشاب مشروع اعداد اطباء اداريين مستشفيات الجليل احتراق بيت مدينة سخنين اضرار جسيمة اطفاء قوات ضياء زبيدي محمد . قريناوي رومانيا طب طلاب جامعة حادث طرق مروع اللد رهط اصابة عامل سقط في بئر عن سقالة ورشة بناء نيشر منطقة حيفا تخليص علق تدحرج شاحنة ثقيلة جرافة وايد قلط قرب اريحا مستشفى سائق اسعاف شرطة احتراق بيت 3 طةابق قرية حرفيش دون اصابات اضرار جسيمة خسائر مادية مطعم ديانا الناصرة عزيز بطو وزارة الصحة تلغي أمر اغلاق طبيبة لواء الشمال موطني لنغني موطني معا حملة العالم الفلسطينيون نشيد كفر مندا شبان دوار الشهيد رامز بشناقبث مباشر مباشر برشلونة الدوري الاسباني مباشر الدوري الاسباني بث مباشر مباريات يلا شوت مباشر كورة اون لاين ازدحامات مرورية حادث طرق شارع التفافي الناصرة مفرق دودج العنف جرائم قتل النساء يافا مشاركة واسعة ضد مقتل رجل اطلاق نار الرامة الشرطة قرية اسعاف حسين قبلان بيت جن سيارته مدخل محطة وقود
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com