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تشييع جثمان الشاب عميد الجش ضحية القتل في عرعرة



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شيّع المئات في بلدة عرعرة عصر اليوم الأربعاء جثمان ضحية جريمة القتل الشاب عميد الجش (25 عامًا)، والذي لقي مصرعه منتصف ليلة الثلاثاء - الاربعاء، قرب منزله في حي خور صقر بعرعرة.

وأحتشد المئات من اهالي قرية عرعرة والمنطقة قبل قليل في مقبرة البلدة، بالقرب من المسجد القديم، للمشاركة في الجنازة، وأعربوا عن أسفهم واستنكارهم للجريمة وناشدوا بمكافحة العنف والجريمة التي تتشى في مجتمعنا العربي.




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