راموس, يدفع, ريال, مدريد, للسباق, مع, برشلونة,

ما زال مستقبل الهولندي ماتياس دي ليخت، مدافع أياكس أمستردام، لم يتحدد بعد، في ظل تنافس عمالقة أوروبا على ضمه. وكان برشلونة على بعد خطوات من إنهاء الصفقة، خلال الأسابيع القليلة الماضية، لولا تدخل يوفنتوس وبايرن ميونخ، وهو ما رفع سعر اللاعب.

ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، فإن ريال مدريد هو آخر الأندية التي تدخلت لتحطيم حلم برشلونة، حيث بدأ يجهز لخطف دي ليخت، في ظل رغبة قائد الميرينجي، سيرجيو راموس، في الرحيل إلى الصين. ويرى الريال في دي ليخت، القائد الذي يصلح لخلافة راموس في خط الدفاع، نظرًا لمستواه العالي، وثقته في إمكاناته، إضافة إلى صغر سنه. وينطبق نفس الأمر على باريس سان جيرمان، الذي خسر صفقة فرينكي دي يونج لصالح برشلونة.ولن يواجه النادي الباريسي مشكلات في دفع السعر الذي يطلبه أياكس، كما سيترك حرية تحديد الراتب للمدافع الشاب، وهي مميزات لن يقدر عليها البلوجرانا.ولن يحسم أياكس موقف دي ليخت، إلا عقب انتهاء منافسات دوري الأمم الأوروبية، يوم 9 يونيو/حزيران المقبل، والتي سيخوضها مع منتخب بلاده، في ظل إمكانية تألقه وربما زيادة سعره.