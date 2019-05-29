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اعتقال شابين بشبهة الاعتداء على حارس أمن في رمات يشاي



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اعتقلت الشرطة عصر اليوم شابين من 17و19 عاماً بشبهة الاعتداء على حارس أمن في احدى المجمعات التجارية ببلدة رمات يشاي ظهر اليوم الاربعاء .


وجاء في بيان صادر عن الناطقة بلسان شرطة المروج أن خلال وقع بين الحارس والشابين صباح اليوم , حيث قام الحارس بمنعهما من الدخول للمجمع , في ساعات الظهيرة عاد الشابين وقاما بالاعتداء على الحارس الذي اطلق النار بالهواء للدفاع عن نفسه , كما واصيب الحارس ونقل الى المستشفى لاستكمال العلاج .

يشار الى أن الشابين من سكان القرى القريبة من رمات يشاي .




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