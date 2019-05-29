اعتقال, شابين, بشبهة, الاعتداء, على, حارس, أمن, في, رمات, يشاي,

اعتقلت الشرطة عصر اليوم شابين من 17و19 عاماً بشبهة الاعتداء على حارس أمن في احدى المجمعات التجارية ببلدة رمات يشاي ظهر اليوم الاربعاء .

وجاء في بيان صادر عن الناطقة بلسان شرطة المروج أن خلال وقع بين الحارس والشابين صباح اليوم , حيث قام الحارس بمنعهما من الدخول للمجمع , في ساعات الظهيرة عاد الشابين وقاما بالاعتداء على الحارس الذي اطلق النار بالهواء للدفاع عن نفسه , كما واصيب الحارس ونقل الى المستشفى لاستكمال العلاج .يشار الى أن الشابين من سكان القرى القريبة من رمات يشاي .