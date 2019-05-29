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اصابة 3 اشخاص في حادث طرق قرب برطعة



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وقع عصر اليوم الاربعاء حادث طرق قرب مفرق برطعه بشارع وادي عاره ٦٥ مما اسفر عن اصابة ثلاثة اشخاص بجراح وصفت ما بين الطفيفة والمتوسطة نقلوا على اثرها لتلقي العلاج.


هذا وقد شرعت الشرطة بالتحقيق بملابسات الحادث.




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