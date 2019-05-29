ريفلين:, سأعمل, كل, ما, بوسعي, لتفادي, اجراء, انتخابات, جديدة,

في سباق مع الزمن وقبل انقضاء المهلة النهائية التي مُنحت لرئيس الوزراء بنيامين الاسرائيلي نتنياهو لتشكيل الحكومة الجديدة بعد حوالي ست ساعات ونصف الساعة ، قال رئيس الدولة رؤوفين ريفلين انه اذا عجز نتنياهو عن تشكيل الحكومة فلن يكون أمامه الا خياران : اما تكليف عضو كنيست اخر عدا نتنياهو باتمام هذه المهمة او الذهاب الى انتخابات جديدة .

وأوضح رئيس الدولة في شريط فيديو نشره انه سيعمل كل ما بوسعه لتفادي اجراء انتخابات جديدة .