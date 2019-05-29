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ريفلين: سأعمل كل ما بوسعي لتفادي اجراء انتخابات جديدة



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



في سباق مع الزمن وقبل انقضاء المهلة النهائية التي مُنحت لرئيس الوزراء بنيامين الاسرائيلي نتنياهو لتشكيل الحكومة الجديدة بعد حوالي ست ساعات ونصف الساعة ، قال رئيس الدولة رؤوفين ريفلين انه اذا عجز نتنياهو عن تشكيل الحكومة فلن يكون أمامه الا خياران : اما تكليف عضو كنيست اخر عدا نتنياهو باتمام هذه المهمة او الذهاب الى انتخابات جديدة .


وأوضح رئيس الدولة في شريط فيديو نشره انه سيعمل كل ما بوسعه لتفادي اجراء انتخابات جديدة .
ريفلين: سأعمل كل ما بوسعي لتفادي اجراء انتخابات جديدة




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