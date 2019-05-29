سارة, عصام, .., أول, لاعبه, مصرية, تحترف, في, الدوري, الإنجليزي, للسيدات, وفي, أول, موسم, تفوز, بالحذاء, الذهبي,

توجت سارة عصام لاعبة المنتخب المصري للسيدات بجائزة هداف ستوك سيتي في الدوري الانجليزي هذا الموسم، بعدما سجلت 12 هدفا في 12 مباراة مع البوترز.

وحصلت سارة عصام على جائزة الحذاء الذهبي من النادي عقب الإعلان عن جوائز الأفضل في ستوك سيتى هذا الموسم.وعلقت قائلة: إنجاز جديد في مسيرتي، خطوة إيجابية أخرى تقربني من أحلامي، لم أكن أحقق كل ذلك دون زملائي وفريق العمل بالنادي، كنت محظوظة بوجودي هنا للدفاع عن ألوان ستوك سيتي".ونرصد في السطور التالية أبرز المعلومات عن سارة عصام:– تبلغ من العمر 20 عاما.– بدأت ممارسة كرة القدم في سن 13 عاما.– انضمت إلى أكاديمية وادي دجلة منذ سبعة أعوام، وتم تصعيدها لفريق الناشئات.– تعتبر أول لاعبة مصرية تحترف في صفوف الدوري الإنجليزي.– لعبت في صفوف منتخب الشباب المصري.– تجيد اللعب في مركز المهاجم أو الجناح الأيمن أو الوسط المهاجم.– خاضت اللعب في ثلاثة أندية إنجليزية، هم سندرلاند وبرمنجهام ودربي كونتي.– انضمت لصفوف نادي ستوك سيتي الإنجليزي عام 2017.– حققت بطولات دورية، منحتها رصيدًا سمح لها باللعب في إنجلترا.– شاركت في أكثر من 25 مباراة دولية.– توجت في ديسمبر الماضي بجائزة أفضل رياضية عربية لعام 2018، والتي تقدمها مؤسسة لندن العربية.