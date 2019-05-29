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لبنان - نسب مشاهدة مسلسلات رمضان في ثلاثة أسابيع



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



بعد مرور ثلاثة أسابيع من ​شهر رمضان​ المبارك توزعت نسبة مشاهدة المسلسلات التي تعرض خلال هذا الشهر للمسلسلات اللبنانية على الشكل التالي حسب ما نشر الزميل جمال فياض نقلا عن GfK.



فقد تصدر مسلسل ​الهيبة الحصاد​ المرتبة الاولى بين عرضه على شاشة MBC 4 وMTV بنسبة 14.72


بالمرتبة الثانية وبفارق بسيط جاء مسلسل ​خمسة ونص​ بنسبة 14.68


اما المرتبة الثالثة فجاءت لمسلسل ​آخر الليل​، والرابعة لـ ​انتي مين​ والخامسة لمسلسل ​الباشا​ السادسة دقيقة صمت السابعة أسود المرتبة الثامنة بروفا المرتبة التاسعة هوا أصفر بينما جاء بالمرتبة العاشرة على القائمة مسلسل الكاتب بنسبة 3.6 .




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