مجلس, عرعرة, عارة, اثر, مقتل, عميد, الجشي, -الى, متى, سيبقى, السلاح, القاتل, بين, ايادي, الناس, بكل, سهولة؟, اين, الشرطة؟,

جاء في بيان صادر عن المجلس المحلي عرعرة عارة اثر مقتل الشاب عميد الجشي 25 عاما من القرية رمضبا بالرصاص على مدخل بيته ليلة امس :" سم الله الرحمن الرحيم، اهلنا في عارة وعرعرة بقلق شديد تلقينا الليلة الماضية خبر مقتل الشاب عميد الجشي من عرعرة اولا نتقدم باحر التعازي لآل الفقيد واهله عظَّم الله اجركم ورحم الله فقيدكم والهمكم الصبر والسلوان .

شُلت ايادي المجرمين الذين ابوا الا وان تنضم عرعرة لكثير من القرى التي تعاني من جرح الجريمة والقتل.نحن اولا وقبل كل شيء نُحمل المسؤولية لمن من واجبهم توفير الامن والامان للمواطنين. لقد قلنا في الماضي ونقولها الان علينا ما علينا ونحن نتحمل مسؤولية ذلك ولكن اين نحن مما عليهم ونحن نطلقها صرخة مدويةالى متى سيبقى السلاح القاتل بين ايادي الناس بكل سهولة اين الشرطة من ذلك؟الى متى ستبقى هذه الحماية لأوكار الجريمة في قرانا والشرطة والحكومة لا تحرك ساكنا بالموضوع.؟؟ان آفة الجريمة والقتل التي تجتاح مدننا وقرانا هي ظاهرة مقلقة وتشكل تهديد خطير جدا لتماسك نسيجنا الاجتماعي والسياسي ونحن جزء لا يتجزأ من جماهير شعبنا وهيئاته الشعبية والتمثيلية، لذلك الجريمة اليوم في عرعرة تزيدنا تمسكا في هذه القرارات والعمل على تنفيذها والرد الطبيعي ان تكون مشاركتنا قوية في المظاهرة القطرية في تل ابيب. (التجمع عند المجلس المحلي الساعه الواحده ظهرا )نعم نحن ليس فقط نصرخ نحن نتهم ايضا ما دامت الجريمة بلا عقاب تبقى هي سيدة الموقف.هذه الجريمة تستلزم منا ان نتوحد اكثر ان نتسامح اكثر وان نتعاضد ونتكاتف اكثر واكثر لأننا اهل بلد واحد كأسرة واحدة . يجب ان نحافظ على اهلنا ونسيجهم الاجتماعي المتآخي والمحب والمتكافل كبؤبؤ العين.