مجلس, عرعرة, عارة, اثر, مقتل, عميد, الجشي, -الى, متى, سيبقى, السلاح, القاتل, بين, ايادي, الناس, بكل, سهولة؟, اين, الشرطة؟,

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وثقت كاميرات المراقبة فيديو جريمة قتل الشاب عميد الجش 25 عاما من قرية عرعرة في...
جاء قي بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي: شرطة إسرائيل تواصل...
طالب المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية رئيس مجلس الإفتاء الأعلى الشيخ محمد...
اعتقلت الشرطة فجر اليوم الاربعاء 14 شابا من كفرمندا على خلفية الشجار الذي وقع ليلة...
جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي: الشرطة تلقي القبض...
جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرائيل للإعلام العربي: شرطة اسرائيل تفك...
الزمت المحكمة المركزية في حيفا مؤخراً احد المصانع في منطقة حيفا تعويض عامل عربي...
أعلن المجلس الإسلامي للافتاء في الداخل الفلسطيني أنّ تحرّي هلال شوال 1440 ه / 2019 م...
قال عضو الكنيست عيساوي فريج ان حزب ميرتس سيصوت ضد اقتراح فض الكنيست الذي سيقدمه...
عمّم المربي عبد الله خطيب،مدير كبير التّعليم العربي في وزارة التربية والتعليم ...