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روسيا: عملية تسليم S400 الى تركيا ستتم قبل موعدها



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أعلنت روسيا اليوم أن عملية تسليم منظومات الصواريخ المضادة للطائرات من طراز "إس-400" إلى تركيا، ستتم قبل المواعيد المخطط لها بناء على طلب الجانب التركي. 



وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم ان لا تأخير في عملية التسليم وان كل شيء يسير وفقًا للخطة.



وقد أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار أن أنقرة قد أرسلت أفرادا عسكريين إلى روسيا للتدريب على استخدام المنظومة الجديدة S400.


ونفى الوزير فرض عقوبات أمريكية على بلاده  قائلا إن تركيا، دفعت للجانب الأمريكي بالكامل، تكاليف توريد مقاتلات F-35، وأشار إلى أن تركيا استلمت فعلا عدة طائرات حربية من الطراز المذكور، ويجري في الوقت الراهن، تدريب الطيارين الأتراك عليها.




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