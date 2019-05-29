روسيا:, عملية, تسليم, S400, الى, تركيا, ستتم, قبل, موعدها,

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اعتبر رئيس إيران حسن روحاني أن صفقة القرن ستكون هزيمة القرن لداعميها، ورأى أن زمن...
قالت مصادر وزارة الخارجية في بيروت لصحيفة "الجمهورية" اللبنانية إنها تتوقع...
أكد رئيس حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار على أن حركته وجناحها العسكري كتائب...
انتقدت روسيا المبادرة الأمريكية لعقد ورشة العمل "السلام من أجل الازدهار" في...
تحدث مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله المعلمي، عن علاقات...
قال منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف ان...
يترأس الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي، أول قمة بين...
من المقرر أن يصل المبعوث الامريكي جاريد كوشنير الى الاردن غدا . وقالت وكالة...
ذكرت "بلومبرغ"، أن المركزي التركي اتخذ خطوة جديدة لتعزيز احتياطياته الأجنبية ودعم...
قتلت طفلة وأصيب 17 شخصاً آخرين بجروح، غالبيتهم أطفال، طعناً بسكين في هجوم شنّه...