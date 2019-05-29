الصحة, الفلسطينية, توضح, حقيقة, وجود, مرض, قاتل, لدى, القطط,

بدأ خبر منسوب لوزارة الصحة الفلسطينية ينتشر كالنار في الهشيم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حول تحذيرات من لمس القطط لوجود مرض جلدي ينتقل عبرها للإنسان قد يؤدي للوفاة، فما حقيقة ما يُشاع؟

وزارة الصحة ردت على تلك التصريحات في بيان رسمي لها أكدت فيه أن الخبر الذي تناقلته بعض صفحات الفيسبوك عن وجود قطط وكلاب الشوارع مصابة بأمراض خطيرة عارٍ عن الصحة، وهو إشاعة لا أساس لها.وأضافت الوزارة في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، أن هذه الإشاعة سبق وأن تم بثها في العديد من الدول العربية، وقد تم الترويج لها على مواقع التواصل قبل عام تقريباً، مؤكدة أهمية الانتباه إلى مثل هذه الإشاعات التي تثير قلق المواطنين.وأضافت الوزارة أن جميع أخبارها الرسمية يتم نشرها على موقع الوزارة WWW.MOH.PS، وصفحة الوزارة الموثقة بالشارة الزرقاء على موقع فيسبوك.وكانت صفحات على موقع فيسبوك نشرت إشاعات عن أن وزارة الزراعة والصحة حذرتا المواطنين بضرورة الابتعاد عن قطط وكلاب الشوارع لأنها تحمل مرضا خطيرا، يمكن ان ينتقل الى الانسان ويكون قاتلا.