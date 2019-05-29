الوزن, الزائد, للمراهقين, يهدد, عضلة, القلب,

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بدأ خبر منسوب لوزارة الصحة الفلسطينية ينتشر كالنار في الهشيم عبر مواقع التواصل...
أعلن علماء مركز بحوث السرطان التابع لجامعة أوهايو، أنه يمكن استخدام الفراولة مع...
وجدت دراسة جديدة أن الأشخاص الذين يشعرون بالغرض والهدف من حياتهم، يعيشون حياة...
يعرف مسحوق البروتين بأنه أفضل وسيلة لزيادة كتلة العضلات، وأنها تحتوي على الأحماض...
أظهرت نتائج دراسة علمية أجراها علماء جامعة الشرق في فنلندا، أن الكوليسترول...
وجدت دراسة حديثة أن تدخين السجائر "الخفيفة" قاتل ويسبب سرطان الرئة، ويؤدي إلى...
هل أنت من عشاق المأكولات البحرية وخصوصا السمك؟ إذا كان الأمر كذلك، فأنت على...
وضع خبراء الجمعية الأوروبية للتغذية وخبراء أمراض الجهاز الهضمي، قائمة بأفضل...
أعلن باحثون من جامعة تافتس الأمريكية في بوسطن، أن تأثير النظام الغذائي في خطر...
ربما يخيب هذا الخبر أمل جميع محبي هذا المشروب، ممن يعانون من ارتفاع ضغط الدم،...