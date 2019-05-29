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صلاح: أحلم بتسجيل هدف الفوز بدوري الأبطال



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



يتوق محمد صلاح، لاعب ليفربول، إلى لعب دور مؤثر في نهائي دوري أبطال أوروبا، ضد توتنهام هوتسبير، يوم السبت المقبل، ليساعد فريقه ليفربول على تجاوز السقوط أمام ريال مدريد العام الماضي.



وتعرض صلاح، لإصابة بالغة في كتفه خلال التحام مع سيرجيو راموس مدافع ريال مدريد، بنهائي الموسم الماضي في كييف وغادر الملعب بعد نصف ساعة فقط، وخسر ليفربول في نهاية المطاف (3-1).


ويستمد المهاجم المصري الإلهام هذه المرة من تفكيره في تسجيل هدف الفوز ومساعدة فريقه على إحراز لقبه الأوروبي السادس.

 وأبلغ صلاح الصحفيين أمس الثلاثاء "أتمنى أن ألعب المباراة كاملة هذه المرة. يحدوني الأمل في تصحيح ما حدث الموسم الماضي وتحقيق نتيجة جيدة والفوز بالبطولة". 

وأضاف "(تسجيل هدف الفوز) ليس مجرد حلم. أتمنى أن يصبح حقيقة وأسجل في النهائي". 

وقال صلاح أيضا إن ليفربول تعلم من دروس خيبة أمل الموسم الماضي وإن الفريق في حالة أفضل هذه المرة. 

وتابع الدولي المصري "هذا ثاني نهائي لنا على التوالي. خسرنا النهائي الأول لكن كل شيء يبدو أفضل هذه المرة ولدينا خبرة أكبر من المرة السابقة". 

وختم "أتمنى أن نحرز اللقب سيكون الأمر صعبًا. إنها مباراة نهائية ولن يكون أي منافس سهلًا، والأمر صعب لأن (توتنهام) فريق إنجليزي".




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