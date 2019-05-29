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ميريام فارس تثير الجدل بـ«لوك» جديد



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



في الوقت الذي تتغيب فيه عن الساحة الفنية، تحرص الفنانة اللبنانية ميريام فارس على اثارة الجدل بين الحين والآخر سواء بأخبارها أو الصور التي تنشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ملكة المسرح نشرت صوراً جديدة، ظهرت فيها بـ«لوك» غير متسق، كان حديث النشطاء عبر مواقع التواصل، حيث بدت مرتدية «بنطلون» أبيض مع أزرار مفتوحة، و«توب» مع «قميص» أزرق متداخلين بطريقة لافتة.


وفي الوقت الذي انتقد البعض طلّة الفنانة اللبنانية، دافع فانز ميريام عن النجمة، مؤكدين أنها واحدة من أيقونات العالم العربي في الموضة، وربما تطون إطلالتها محل الجدل، واحدة من صيحات الموضة العالمية الجديدة.


من ناحية أخرى، تستعد ميريام فارس لإحياء حفل غنائي ضخم ضمن فعاليات مهرجان موازين بالمغرب، يوم 23 يونيو المقبل.


يُذكر أن كليب «قومي» كان آخر ما طرحته ميريام فارس، والأغنية من كلمات وألحان يوسف العماني، توزيع حسام الدين، ماستر جاسم محمد، والكليب من إخراج شريف ترحيني.




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