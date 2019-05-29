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فيديو يوثق جريمة قتل الشاب عميد الجش من عرعرة



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



وثقت كاميرات المراقبة فيديو جريمة قتل الشاب عميد الجش 25 عاما من قرية عرعرة في المثلث جراء تعرضه لاطلاق النار من قبل ملثمين فجر اليوم الاربعاء .


ويظهر في الفيديو لحظة اطلاق النار على الشاب خلال تواجده على مدخل بيته .

ولا زالت الشرطة تحقق في ملابسات الحادث




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