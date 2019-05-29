فيديو, يوثق, جريمة, قتل, الشاب, عميد, الجش, من, عرعرة,

ويظهر في الفيديو لحظة اطلاق النار على الشاب خلال تواجده على مدخل بيته .ولا زالت الشرطة تحقق في ملابسات الحادث

وثقت كاميرات المراقبة فيديو جريمة قتل الشاب عميد الجش 25 عاما من قرية عرعرة في المثلث جراء تعرضه لاطلاق النار من قبل ملثمين فجر اليوم الاربعاء .

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