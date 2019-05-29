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صورة - ضبط سلاح وذخيرة في بيت برهط واعتقال مشتبه



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جاء قي بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي: شرطة إسرائيل تواصل عملها الحازم والصارم بهدف الحد من ظاهرة الأسلحة غير القانونية*

خلال نشاط ميداني مبادر به تم تفتيش (وفق أمر من المحكمة) منزل أحد سكان مدينة رهط، وتم ضبط مسدس وذخيرة التي وفق الشبهات تمت حيازتها بشكل غير قانوني. من تحقيق أولي تبين ان المشتبه إشترى المسدس من مقيم غير شرعي حيث إدعى المشتبه انه لا يعرفه.


تم إلقاء القبض على مشتبه من سكان مدينة رهط، وسيحال الى المحكمة للنظر في طلب الشرطة لتمديد توقيفه.


هذا وفي بداية الأسبوع تم تقديم لوائح اتهام ضد مشتبهين من التجمع السكني البدوي شقيب السلام، في قضية أخرى، بتهم حيازة أسلحة غير قانونية.




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