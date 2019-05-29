محمد, رمضان, يتعاقد, على, بطولة, مسلسل, جديد, لرمضان, 2020,

تعاقدت شركة سينرجي للإنتاج الفني للمنتج تامر مرسي، مع الفنان المصري محمد رمضان، على بطولة مسلسل جديد، للعرض في شهر رمضان لعام 2020، وذلك بعد النجاح الذي حققه مسلسل «زلزال» الذي يشارك به ضمن السباق الرمضاني الحالي.

محمد رمضان، نشر صور عبر صفحته الشخصية بموقع «فيس بوك» جمعته بتامر مرسي، وقت التعاقد على بطولة العمل مع شركة «سينرجي».مسلسل «زلزال» من تأليف عبدالرحيم كمال، إخراج إبراهيم فخر، إنتاج شركة سنيرجي، بطولة محمد رمضان، حلا شيحة، ماجد المصري، منى عبدالغني، هنادي مهنى، حسام داغر، أحمد صيام، مصطفى منصور، يوسف عثمان، آية هلالي، حنان سليمان، لمياء كرم وعدد آخر من الفنانين.من ناحية أخرى، تعاقد محمد رمضان مؤخرًا مع شركة “العدل جروب” لبطولة فيلم جديد ولكنه عانى من مشاكل مع الرقابة بسبب قصة الفيلم والتي تدور حول قصة حب تجمع بين شاب مسلم وفتاة مسيحية.الفيلم من تأليف مدحت العدل، وإخراج محمد جمال العدل، ويقوم بطولته الفنان محمد رمضان وشيرين رضا وروبي، ويتولى مهمة إنتاجه شركة العدل جروب.من ناحية أخرى تعاقد الفنان محمد رمضان، على بطولة فيلم آخر يحمل اسم «شبح النيل»، وهو عمل رعب سيتم تقديمه بتقنية الـD3 خلال عام 2020.