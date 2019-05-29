دراسة, :, النساء, يفكرن, بشكل, أفضل, في, درجات, الحرارة, الأعلى,

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أصدرت محكمة الجنايات الكبرى في العاصمة الأردنية عمان، يوم الثلاثاء، حكمًا...
يسبب تساقط الشعر قلقا لدى أي شخص من الجنسين، بيد أنه يزعج النساء أكثر. وقد حدد...
تعاني امرأة من مدينة ليدس في إنجلترا منذ عدة سنوات من مرض السرطان الذي أصاب أجزاء...
أكدت العديد من الدراسات أن الزواج يساعد في تحسين الصحة العامة للجنسين، لكن أحد...
استنتج الأطباء أن أخطر المواد الغذائية للحوامل هي رقائق البطاطا والمايونيز...
شبه البابا فرنسيس عمليات الإجهاض وكأنها تكليف "قاتل محترف" بإنهاء حياة بشرية،...
بعد أن طلب "شاهين" عبدو شاهين من "جبل" تيم حسن الزواج من شقيقته "منى" روزينا...
ساعد جرو من فصيلة "هاسكي" يعرف باسم "سييرا"، ويبلغ من العمر 9 أشهر، صاحبته...
قال الدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر، إن تعدد الزوجات رحمة...
تشهد مدينة بيلو هوريزونتي شرق البرازيل زواجا يحدث لأول مرة في البلاد يوم الأحد...