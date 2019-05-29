تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-05-29 11:32:50 دراسة : النساء يفكرن بشكل أفضل في درجات الحرارة الأعلى |  2019-05-29 11:28:03 "فتى البيضة" يتبرع بمبلغ كبير لضحايا هجوم المسجدين |  2019-05-29 11:23:42 اعتقال 14 مشتبها على خلفية شجار المفرقعات امس |  2019-05-29 10:51:38 صور - اتّهام 3 شبان بسرقة أجزاء من "بايجر" جرافة واحتجاز 3 قاصرين وسرقة هواتفهم في قرية الكمانة |  2019-05-29 10:46:04 اعتقال مشتبهين بقضية مقتل أحمد حمامره من شعفاط بالقدس |  2019-05-29 10:25:48 خمسة ملايين شيكل تعويض لعامل اصيب في احد مصانع حيفا |  2019-05-29 10:24:29 تحري هلال عيد الفطر سيكون من مرتفعات مدينة عرابة |  2019-05-29 10:20:04 فريج: لن نكون لعبة بيد نتنياهو ولذلك سنصوت ضد فض الكنيست |  2019-05-29 09:59:29 الأردن.. الإعدام لقاتل شقيقته بتشجيع من والدهما |  2019-05-29 09:47:12 الوزارة - عطلة عيد الفطر في المدارس ستبدأ يوم الثّلاثاء 4.6.2019 وتستمر لمدّة أربعة أيّام لغاية يوم الجمعة |  2019-05-29 09:36:00 توقع انطلاق المفاوضات بين اسرائيل ولبنان خلال اسبوعين |  2019-05-29 09:16:46 سفير الاتحاد الاوروبي يقيم افطار في وادي عارة‎ |  2019-05-29 09:13:48 افطار جماعي لنادي الجيل الذهبي للمسني عرابة |  2019-05-29 08:49:50 السنوار: لدينا ضعف ما ضربنا به تل أبيب خلال الحروب |  2019-05-29 08:46:25 يافة الناصرة - وفاة يعقوب عودة بشارات - ابو عزمي |

الرئيسية | مرأة



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

دراسة : النساء يفكرن بشكل أفضل في درجات الحرارة الأعلى



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 قال علماء إن النساء يفكرن بشكل أفضل في الغرف الدافئة، فيما يعمل الرجال في درجات الحرارة المنخفضة بشكل أفضل.



ويتوقع أن تؤدي الدراسة إلى أن تأخذ مؤسسات العمل بعين الاعتبار درجات الحرارة؛ من أجل الحصول على الأداء الأمثل لتحسين الإنتاجية، بحسب ما يقول القائمون على الدراسة.


وقال صحيفة نيوزويك الأمريكية إن الباحثين وظفوا 542 طالبًا (40% ممنهم من الإناث) من أجل القيام بمجموعة من الاختبارات في غرفة  بدرجة حرارة 61 فهرنهايت (16 درجة سيليسيوس)، وفي غرفة أخرى بدرجة حرارة 90 فرهنهايت (32 درجة سيليسيوس).


وقال الباحثون إن النساء قدموا أداء بشكل أفضل في الرياضيات والاختبارات الشفوية، في الغرفة ذات درجات الحرارة الأعلى، بينما كان العكس صحيحًا بالنسبة للرجال.


وأضافوا: "تشير نتائجنا إلى أن أماكن العمل المختلطة قد تساهم في رفع الإنتاجية من خلال العمل تحت درجات حرارة أعلى من المعايير الموضوعة حاليًا".


وقال أحد المشرفين على البحث: "كانت هناك الكثير من الدراسات التي تبين أن النساء يفضلن درجات حرارة داخل الغرف أعلى من الرجال، لكن أحدًا لم يكن يهتم لتأثيرات ذلك في الأداء والإنتاجية".


وأضاف: "أظهرنا أن المعركة من أجل درجات الحرارة لا تتعلق فقط بالراحة؛ فقد أظهر البحث أن التأثير الإيجابي لزيادة درجات الحرارة على أداء المرأة كان أقوى بكثير من التأثير السلبي على الرجال".




كلمات متعلقة

دراسة, :, النساء, يفكرن, بشكل, أفضل, في, درجات, الحرارة, الأعلى,

تابعونــا

الأردن.. الإعدام لقاتل شقيقته بتشجيع من والدهما الأردن.. الإعدام لقاتل شقيقته بتشجيع من والدهما 2019-05-29 | 09:59:29

أصدرت محكمة الجنايات الكبرى في العاصمة الأردنية عمان، يوم الثلاثاء، حكمًا...

التغيرات الصحية المسببة لتساقط الشعر التغيرات الصحية المسببة لتساقط الشعر 2019-05-29 | 09:09:04

يسبب تساقط الشعر قلقا لدى أي شخص من الجنسين، بيد أنه يزعج النساء أكثر. وقد حدد...

امرأة وكلبها يصابان بذات الورم السرطاني وفي نفس المكان! امرأة وكلبها يصابان بذات الورم السرطاني وفي نفس المكان! 2019-05-29 | 09:07:19

تعاني امرأة من مدينة ليدس في إنجلترا منذ عدة سنوات من مرض السرطان الذي أصاب أجزاء...

دراسة: النساء أكثر سعادة من دون زواج دراسة: النساء أكثر سعادة من دون زواج 2019-05-28 | 14:55:09

أكدت العديد من الدراسات أن الزواج يساعد في تحسين الصحة العامة للجنسين، لكن أحد...

العلماء يحددون أخطر المواد الغذائية على الحوامل العلماء يحددون أخطر المواد الغذائية على الحوامل 2019-05-28 | 10:58:26

استنتج الأطباء أن أخطر المواد الغذائية للحوامل هي رقائق البطاطا والمايونيز...

البابا فرنسيس يطلق تصريحات غير مسبوقة حول عمليات الإجهاض البابا فرنسيس يطلق تصريحات غير مسبوقة حول عمليات الإجهاض 2019-05-28 | 08:59:15

شبه البابا فرنسيس عمليات الإجهاض وكأنها تكليف "قاتل محترف" بإنهاء حياة بشرية،...

كواليس تصوير زفاف روزينا لاذقاني في "الهيبة الحصاد" كواليس تصوير زفاف روزينا لاذقاني في "الهيبة الحصاد" 2019-05-28 | 08:50:39

بعد أن طلب "شاهين" عبدو شاهين من "جبل" تيم حسن الزواج من شقيقته "منى" ​روزينا...

كلب يساعد صاحبته بإكتشاف إصابتها بالسرطان! كلب يساعد صاحبته بإكتشاف إصابتها بالسرطان! 2019-05-28 | 08:49:41

ساعد جرو من فصيلة "​هاسكي​" يعرف باسم "سييرا"، ويبلغ من العمر 9 أشهر، صاحبته...

عالم أزهري: تعدد الزوجات فيه رحمة وإكرام للمرأة عالم أزهري: تعدد الزوجات فيه رحمة وإكرام للمرأة 2019-05-27 | 08:50:34

قال الدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر، إن تعدد الزوجات رحمة...

لأول مرة.. البرازيل تشهد أغرب زواج في تاريخها! لأول مرة.. البرازيل تشهد أغرب زواج في تاريخها! 2019-05-27 | 08:49:26

تشهد مدينة بيلو هوريزونتي شرق البرازيل زواجا يحدث لأول مرة في البلاد يوم الأحد...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids انهيار سقالة ورشة بناء حيفا مدينة عامل علق تحتها اصابة نقل المستشفى الاسعاف حرق سيارة في كفر مندا بلدة قرية اضرار جسيمة دون اصابات الشرطة تحقيق مجهول شعرة الرسول الكريم محمد مسجد الجزار عكا مدينة البلدة احياء ليلة القدر بث مباشر مانشستر يونايتد مباراة دوري انجليزي مصطفى محاجنة حسين قتل المربية فاطمة محاجنة لفها نايلون وضعها داخل ثلاجة نزاع على بيت تسليم نفسه تل 3 قتلى فلسطينين شابين ابيب عملية اطلاق نار اصابات منفذ شرطة مركز تجاري شارونه سوبر استنفار ابو سنان المكر مواجهات القاء حجارة زجاجة حارقة عامل سقط ارتفاع شاهق بات يام ورشة بناء مستشفى حادث عمل شجار عنيف بلدة كفر مندا مفرقعات انتخابات رئاسة اعتقالات مجلس اصابات اعتقالات مكابي تل ابيب طالب طواطخة انتقال التوقيع 4 مواسم فريق اللاعب انفجار سيارة اصابات خطيرة متوسطة وسط تل ابيب الشرطة استنفار الامن قنبلة يدوية مخبز القاء اضرار دون اصاباتاصابات حادث طرق قرية يركا انقلاب سيارة اسعاف شرطة ضبط اسلحة ذخيرة شمال البلاد منطقة شرطة مسدس بندقية مؤنس دبور جراسهوبرز سويسرا هداف الدوري تسجيل هدف رائع
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com