نيمار, .., هل, يعود, إلى, الدوري, الأسباني, من, جديد, ؟,

كشفت وسائل إعلامية أسبانية عن بدء إدارة نادي برشلونة الأسباني مفاوضات مع لاعبها السابق ولاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي الحالي ، النجم البرازيلي ” نيمار دا سيلفا ” من أجل عودته إلى النادي الكتالوني في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة .

ويسعى النادي الكتالوني في إتمام المفاوضات وإحراز الصفقة على الرغم من علمه بأن إدارة نادي باريس سان جيرمان لن تفرط في نيمار بسهولة وستضع الكثير من العقبات أمامهم .وأن الصفقة ستكون تبادلية بحيث يعود نيمار إلى النادي الكتالوني ويرحل ” عثمان ديمبيلي ” إلى باريس إضافة إلى دفع نادي برشلونة مبلغ قد يصل إلى 100 مليون يورو .وحسب صحيفة ” سبورت ” الشهيرة أن نيمار يحزم حقائبه من أجل مغادرة الدوري الفرنسي وأن كل المؤشرات تشير إلى عودته إلى برشلونة .