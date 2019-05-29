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نيمار .. هل يعود إلى الدوري الأسباني من جديد ؟



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



كشفت وسائل إعلامية أسبانية عن بدء إدارة نادي برشلونة الأسباني مفاوضات مع لاعبها السابق ولاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي الحالي ، النجم البرازيلي ” نيمار دا سيلفا ” من أجل عودته إلى النادي الكتالوني في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة .




ويسعى النادي الكتالوني في إتمام المفاوضات وإحراز الصفقة على الرغم من علمه بأن إدارة نادي باريس سان جيرمان لن تفرط في نيمار بسهولة وستضع الكثير من العقبات أمامهم .

 وأن الصفقة ستكون تبادلية بحيث يعود نيمار إلى النادي الكتالوني ويرحل ” عثمان ديمبيلي ” إلى باريس إضافة إلى دفع نادي برشلونة مبلغ قد يصل إلى 100 مليون يورو .


وحسب صحيفة ” سبورت ” الشهيرة أن نيمار يحزم حقائبه من أجل مغادرة الدوري الفرنسي وأن كل المؤشرات تشير إلى عودته إلى برشلونة .




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