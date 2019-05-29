تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-05-29 11:32:50 دراسة : النساء يفكرن بشكل أفضل في درجات الحرارة الأعلى |  2019-05-29 11:28:03 "فتى البيضة" يتبرع بمبلغ كبير لضحايا هجوم المسجدين |  2019-05-29 11:23:42 اعتقال 14 مشتبها على خلفية شجار المفرقعات امس |  2019-05-29 10:51:38 صور - اتّهام 3 شبان بسرقة أجزاء من "بايجر" جرافة واحتجاز 3 قاصرين وسرقة هواتفهم في قرية الكمانة |  2019-05-29 10:46:04 اعتقال مشتبهين بقضية مقتل أحمد حمامره من شعفاط بالقدس |  2019-05-29 10:25:48 خمسة ملايين شيكل تعويض لعامل اصيب في احد مصانع حيفا |  2019-05-29 10:24:29 تحري هلال عيد الفطر سيكون من مرتفعات مدينة عرابة |  2019-05-29 10:20:04 فريج: لن نكون لعبة بيد نتنياهو ولذلك سنصوت ضد فض الكنيست |  2019-05-29 09:59:29 الأردن.. الإعدام لقاتل شقيقته بتشجيع من والدهما |  2019-05-29 09:47:12 الوزارة - عطلة عيد الفطر في المدارس ستبدأ يوم الثّلاثاء 4.6.2019 وتستمر لمدّة أربعة أيّام لغاية يوم الجمعة |  2019-05-29 09:36:00 توقع انطلاق المفاوضات بين اسرائيل ولبنان خلال اسبوعين |  2019-05-29 09:16:46 سفير الاتحاد الاوروبي يقيم افطار في وادي عارة‎ |  2019-05-29 09:13:48 افطار جماعي لنادي الجيل الذهبي للمسني عرابة |  2019-05-29 08:49:50 السنوار: لدينا ضعف ما ضربنا به تل أبيب خلال الحروب |  2019-05-29 08:46:25 يافة الناصرة - وفاة يعقوب عودة بشارات - ابو عزمي |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

مفتي القدس يدعو لتحري هلال شهر شوال الاثنين القادم



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



طالب المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية رئيس مجلس الإفتاء الأعلى الشيخ محمد أحمد حسين، اليوم الأربعاء، المواطنين إلى مراقبة هلال شهر شوال، وذلك بعد غروب شمس يوم الاثنين 29 رمضان 1440 هـ، وفق 3 حزيران 2019م.



ودعا المفتي، في بيان لدار الإفتاء، من يرى الهلال أن يراجع مكتب دار الإفتاء الفلسطينية بالقدس ، أو أقرب دائرة إفتاء في منطقته، ليدلي بشهادته، 




كلمات متعلقة

مفتي, القدس, يدعو, لتحري, هلال, شهر, شوال, الاثنين, القادم,

تابعونــا

اعتقال 14 مشتبها على خلفية شجار المفرقعات امس اعتقال 14 مشتبها على خلفية شجار المفرقعات امس 2019-05-29 | 11:23:42

اعتقلت الشرطة فجر اليوم الاربعاء 14 شابا من كفرمندا على خلفية الشجار الذي وقع ليلة...

صور - اتّهام 3 شبان بسرقة أجزاء من "بايجر" جرافة واحتجاز 3 قاصرين وسرقة هواتفهم في قرية الكمانة صور - اتّهام 3 شبان بسرقة أجزاء من "بايجر" جرافة واحتجاز 3 قاصرين وسرقة هواتفهم في قرية الكمانة 2019-05-29 | 10:51:38

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي: الشرطة تلقي القبض...

اعتقال مشتبهين بقضية مقتل أحمد حمامره من شعفاط بالقدس اعتقال مشتبهين بقضية مقتل أحمد حمامره من شعفاط بالقدس 2019-05-29 | 10:46:04

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرائيل للإعلام العربي: شرطة اسرائيل تفك...

خمسة ملايين شيكل تعويض لعامل اصيب في احد مصانع حيفا خمسة ملايين شيكل تعويض لعامل اصيب في احد مصانع حيفا 2019-05-29 | 10:25:48

الزمت المحكمة المركزية في حيفا مؤخراً احد المصانع في منطقة حيفا تعويض عامل عربي...

تحري هلال عيد الفطر سيكون من مرتفعات مدينة عرابة تحري هلال عيد الفطر سيكون من مرتفعات مدينة عرابة 2019-05-29 | 10:24:29

أعلن المجلس الإسلامي للافتاء في الداخل الفلسطيني أنّ تحرّي هلال شوال 1440 ه / 2019 م...

فريج: لن نكون لعبة بيد نتنياهو ولذلك سنصوت ضد فض الكنيست فريج: لن نكون لعبة بيد نتنياهو ولذلك سنصوت ضد فض الكنيست 2019-05-29 | 10:20:04

قال عضو الكنيست عيساوي فريج ان حزب ميرتس سيصوت ضد اقتراح فض الكنيست الذي سيقدمه...

الوزارة - عطلة عيد الفطر في المدارس ستبدأ يوم الثّلاثاء 4.6.2019 وتستمر لمدّة أربعة أيّام لغاية يوم الجمعة الوزارة - عطلة عيد الفطر في المدارس ستبدأ يوم الثّلاثاء 4.6.2019 وتستمر لمدّة أربعة أيّام لغاية يوم الجمعة 2019-05-29 | 09:47:12

عمّم المربي عبد الله خطيب،مدير كبير التّعليم العربي في وزارة التربية والتعليم ...

جريمة القتل السادسة خلال شهر رمضان - مقتل الشاب عميد الجش 25 عاما بإطلاق نار في عرعرة المثلث جريمة القتل السادسة خلال شهر رمضان - مقتل الشاب عميد الجش 25 عاما بإطلاق نار في عرعرة المثلث 2019-05-29 | 06:34:12

قتل الشاب عميد الجش (25 عاما)، إثر تعرضه بعد منتصف الليل لجريمة إطلاق نار في قرية...

الطقس: أجواء شديدة الحرارة اليوم وغدا الطقس: أجواء شديدة الحرارة اليوم وغدا 2019-05-29 | 06:31:06

اليوم الاربعاء 2019/05/29: يكون الجو شديد الحرارة ، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات...

إفطار جماعي للطلبة العرب في جامعة بار ايلان إفطار جماعي للطلبة العرب في جامعة بار ايلان 2019-05-28 | 22:19:17

نظم مكتب عميد الطلبة العرب مساء اليوم الثلاثاء 28-5-2019 إفطاراً رمضانياً جماعياً...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids المسجد الاقصى المبارك يستعد لاستقبال شهر رمضان الكريم المبارك تدنيس تكسير صلبان مقبرة دير بيت جمال القدس قرب بيت شيمش ابو غوش يضع ابنته داخل وعاء ويغلقه عليها ليعاقبها اعتقال القدس الشرطة فيسبوك فيديوعماد ابو نعاج طبيب أول مرة عملية زرع فك ثلاثية ابعاد تكنولوجيا مستشفى بوريا المنطقة الصناعية جولس اخماد حريق اشتعال شاحنة اطفاء زفولون مخدرات اكستازي حشيش الطيبة ضبط كمية الشرطة اعتقال مشتبه صبحي حمود متأثرا جراحه قبل عام حادث طرق شرقي بحيرة طبريا جسر أريك دير حنا رسالة مبكية نصلي اشتاق عمري عبد الله يناديك اشتاق صوتك أمي حادث دراجة هوائية قرية كسرى أهالي ام الفحم يغلقون الشارع بالاوساخ احتجاجا على تراكم النفايات سخنين بيتار الدوحة شرطة ثكنة عسكرية جمهور مشجعين كرة قدم مباراة خسارة اتحاد ابناء اشكلون اصابة عامليين عربيين لوحين حديد عليهما رافعة ورشة بناء فسوطة احتفال مسيرة عيد الميلاد شجرة اصابة خطيرة عامل سقط ارتفاع شاهق مصعد ورشة بناء طيرة الكرمل وحدة الجهاز الهضمي مستشفى الناصرة الانجليزي افتتاح احتفال بشارة بشارات جلجولية الفي منشه سقوط تدحرج سيارة من ارتفاع انقلاب اصابة شخصين متوسطة اسعاف مستشفى
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com