مفتي, القدس, يدعو, لتحري, هلال, شهر, شوال, الاثنين, القادم,

طالب المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية رئيس مجلس الإفتاء الأعلى الشيخ محمد أحمد حسين، اليوم الأربعاء، المواطنين إلى مراقبة هلال شهر شوال، وذلك بعد غروب شمس يوم الاثنين 29 رمضان 1440 هـ، وفق 3 حزيران 2019م.

ودعا المفتي، في بيان لدار الإفتاء، من يرى الهلال أن يراجع مكتب دار الإفتاء الفلسطينية بالقدس ، أو أقرب دائرة إفتاء في منطقته، ليدلي بشهادته،