اعتقال, 14, مشتبها, على, خلفية, شجار, المفرقعات, امس,

اعتقلت الشرطة فجر اليوم الاربعاء 14 شابا من كفرمندا على خلفية الشجار الذي وقع ليلة امس .

وخلال الشجار تم إلقاء حجارة وتراشق مفرقعات بين أفراد من عائلتين وحرق سيارات مما اسفر عن ارضار جسيمة واصابات .وستنظر اليوم المحكمة بطلب الشرطة تمديد اعتقال المشتبهين لاستكمال التحقيق معهم.