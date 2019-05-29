اعتقال, 14, مشتبها, على, خلفية, شجار, المفرقعات, امس,

كلمات متعلقةاعتقال, 14, مشتبها, على, خلفية, شجار, المفرقعات, امس,
طالب المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية رئيس مجلس الإفتاء الأعلى الشيخ محمد...
جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي: الشرطة تلقي القبض...
جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرائيل للإعلام العربي: شرطة اسرائيل تفك...
الزمت المحكمة المركزية في حيفا مؤخراً احد المصانع في منطقة حيفا تعويض عامل عربي...
أعلن المجلس الإسلامي للافتاء في الداخل الفلسطيني أنّ تحرّي هلال شوال 1440 ه / 2019 م...
قال عضو الكنيست عيساوي فريج ان حزب ميرتس سيصوت ضد اقتراح فض الكنيست الذي سيقدمه...
عمّم المربي عبد الله خطيب،مدير كبير التّعليم العربي في وزارة التربية والتعليم ...
قتل الشاب عميد الجش (25 عاما)، إثر تعرضه بعد منتصف الليل لجريمة إطلاق نار في قرية...
اليوم الاربعاء 2019/05/29: يكون الجو شديد الحرارة ، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات...
نظم مكتب عميد الطلبة العرب مساء اليوم الثلاثاء 28-5-2019 إفطاراً رمضانياً جماعياً...