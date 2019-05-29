تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-05-29 11:32:50 دراسة : النساء يفكرن بشكل أفضل في درجات الحرارة الأعلى |  2019-05-29 11:28:03 "فتى البيضة" يتبرع بمبلغ كبير لضحايا هجوم المسجدين |  2019-05-29 11:23:42 اعتقال 14 مشتبها على خلفية شجار المفرقعات امس |  2019-05-29 10:51:38 صور - اتّهام 3 شبان بسرقة أجزاء من "بايجر" جرافة واحتجاز 3 قاصرين وسرقة هواتفهم في قرية الكمانة |  2019-05-29 10:46:04 اعتقال مشتبهين بقضية مقتل أحمد حمامره من شعفاط بالقدس |  2019-05-29 10:25:48 خمسة ملايين شيكل تعويض لعامل اصيب في احد مصانع حيفا |  2019-05-29 10:24:29 تحري هلال عيد الفطر سيكون من مرتفعات مدينة عرابة |  2019-05-29 10:20:04 فريج: لن نكون لعبة بيد نتنياهو ولذلك سنصوت ضد فض الكنيست |  2019-05-29 09:59:29 الأردن.. الإعدام لقاتل شقيقته بتشجيع من والدهما |  2019-05-29 09:47:12 الوزارة - عطلة عيد الفطر في المدارس ستبدأ يوم الثّلاثاء 4.6.2019 وتستمر لمدّة أربعة أيّام لغاية يوم الجمعة |  2019-05-29 09:36:00 توقع انطلاق المفاوضات بين اسرائيل ولبنان خلال اسبوعين |  2019-05-29 09:16:46 سفير الاتحاد الاوروبي يقيم افطار في وادي عارة‎ |  2019-05-29 09:13:48 افطار جماعي لنادي الجيل الذهبي للمسني عرابة |  2019-05-29 08:49:50 السنوار: لدينا ضعف ما ضربنا به تل أبيب خلال الحروب |  2019-05-29 08:46:25 يافة الناصرة - وفاة يعقوب عودة بشارات - ابو عزمي |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

اعتقال 14 مشتبها على خلفية شجار المفرقعات امس



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



اعتقلت الشرطة فجر اليوم الاربعاء 14 شابا من كفرمندا على خلفية الشجار الذي وقع ليلة امس .


وخلال الشجار تم إلقاء حجارة وتراشق مفرقعات بين أفراد من عائلتين وحرق سيارات مما اسفر عن ارضار جسيمة واصابات .


وستنظر اليوم المحكمة بطلب الشرطة تمديد اعتقال المشتبهين لاستكمال التحقيق معهم.




كلمات متعلقة

اعتقال, 14, مشتبها, على, خلفية, شجار, المفرقعات, امس,

تابعونــا

مفتي القدس يدعو لتحري هلال شهر شوال الاثنين القادم مفتي القدس يدعو لتحري هلال شهر شوال الاثنين القادم 2019-05-29 | 11:29:31

طالب المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية رئيس مجلس الإفتاء الأعلى الشيخ محمد...

صور - اتّهام 3 شبان بسرقة أجزاء من "بايجر" جرافة واحتجاز 3 قاصرين وسرقة هواتفهم في قرية الكمانة صور - اتّهام 3 شبان بسرقة أجزاء من "بايجر" جرافة واحتجاز 3 قاصرين وسرقة هواتفهم في قرية الكمانة 2019-05-29 | 10:51:38

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي: الشرطة تلقي القبض...

اعتقال مشتبهين بقضية مقتل أحمد حمامره من شعفاط بالقدس اعتقال مشتبهين بقضية مقتل أحمد حمامره من شعفاط بالقدس 2019-05-29 | 10:46:04

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرائيل للإعلام العربي: شرطة اسرائيل تفك...

خمسة ملايين شيكل تعويض لعامل اصيب في احد مصانع حيفا خمسة ملايين شيكل تعويض لعامل اصيب في احد مصانع حيفا 2019-05-29 | 10:25:48

الزمت المحكمة المركزية في حيفا مؤخراً احد المصانع في منطقة حيفا تعويض عامل عربي...

تحري هلال عيد الفطر سيكون من مرتفعات مدينة عرابة تحري هلال عيد الفطر سيكون من مرتفعات مدينة عرابة 2019-05-29 | 10:24:29

أعلن المجلس الإسلامي للافتاء في الداخل الفلسطيني أنّ تحرّي هلال شوال 1440 ه / 2019 م...

فريج: لن نكون لعبة بيد نتنياهو ولذلك سنصوت ضد فض الكنيست فريج: لن نكون لعبة بيد نتنياهو ولذلك سنصوت ضد فض الكنيست 2019-05-29 | 10:20:04

قال عضو الكنيست عيساوي فريج ان حزب ميرتس سيصوت ضد اقتراح فض الكنيست الذي سيقدمه...

الوزارة - عطلة عيد الفطر في المدارس ستبدأ يوم الثّلاثاء 4.6.2019 وتستمر لمدّة أربعة أيّام لغاية يوم الجمعة الوزارة - عطلة عيد الفطر في المدارس ستبدأ يوم الثّلاثاء 4.6.2019 وتستمر لمدّة أربعة أيّام لغاية يوم الجمعة 2019-05-29 | 09:47:12

عمّم المربي عبد الله خطيب،مدير كبير التّعليم العربي في وزارة التربية والتعليم ...

جريمة القتل السادسة خلال شهر رمضان - مقتل الشاب عميد الجش 25 عاما بإطلاق نار في عرعرة المثلث جريمة القتل السادسة خلال شهر رمضان - مقتل الشاب عميد الجش 25 عاما بإطلاق نار في عرعرة المثلث 2019-05-29 | 06:34:12

قتل الشاب عميد الجش (25 عاما)، إثر تعرضه بعد منتصف الليل لجريمة إطلاق نار في قرية...

الطقس: أجواء شديدة الحرارة اليوم وغدا الطقس: أجواء شديدة الحرارة اليوم وغدا 2019-05-29 | 06:31:06

اليوم الاربعاء 2019/05/29: يكون الجو شديد الحرارة ، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات...

إفطار جماعي للطلبة العرب في جامعة بار ايلان إفطار جماعي للطلبة العرب في جامعة بار ايلان 2019-05-28 | 22:19:17

نظم مكتب عميد الطلبة العرب مساء اليوم الثلاثاء 28-5-2019 إفطاراً رمضانياً جماعياً...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids اصابة خطيرة شاحنة سيارة حادث طرق مروع شارع 90 كيبوتس افيكيم شيخ العراقيب المسن صياح الطوري ابناءه عزيز رامي الشرطة الجنوب قرية غير المعترف بها نقب حزب الوفاء الاصلاح الناصرة مؤتمر صحفي انطلاقة العمل الاعلان عربي جديد الساحة السياسية طمرة شجار طلاب ثانوية رحلة استجمام اصابة منتجع كفر قاسم قذيفة الحرب العالمية الاولى العثور حفريات شرطة متفجرات خلال اعمال أبو سنان تمديد اعتقال القاصر مشتبه طعن شرطي حرس حدود نهاريا فسوطة رصاصة طائشة نافذة تستقر بلدة زلفة طفل ظاهرة اطلاق نار قرية كفر مندا قتل شابة عربية جثة شمال البلاد احدى سكان قرى علامات عنف العثوريافا شاب عربي فيسبوك رفع صورة مؤذية نتانياهو اطلاق سراحه وفد nba كرة السلة الامريكية السفارة الامريكية يزور مدينة رهط مباراة تمرين مع طلاب عرب يهود شاب القدس رافعة انقاذ حمامة عالقة شرفة منزل خطر حياته ملعباشبيليةلايصدقلويسالمباراةشباكهدفالجش قرية اضاءة شجرة الميلاد مسيرة كشفية عائلة دوابشة اعتقال مشتبهين مصرع الام الاب الابن اصابة دوماالطيبة مواجهات اغلاق شارع 444 حرق اطارات جسر
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com