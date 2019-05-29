جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي: الشرطة تلقي القبض على مشتبه به في العشرينات من عمره إحتجاز ثلاثة قاصرين في غرفة وسطو مسلح ، لتقدم يوم أمس النيابة العامة لواء حيفا، ضده لائحة إتهام مرفقة بطلب تمديد توقيف حتى نهاية الإجراءات القانونية*.

بداية هذه القضية تعود الى يوم 19.2.2019، مع تلقي مركز الشرطة100 بلاغ حول إحتجاز ثلاثة قاصرين وسرقة هواتفهم المحمولة وسرقة قطع من بايجر (نوع من المعدات الهندسية الثقيلة) بواسطة ثلاثة رجال ملثمين.مع تلقي البلاغ، سارعت قوات من الشرطة إلى مكان الحادث وبدأت في بجمع البينات والأدلة وجمع إفادات من الحاضرين في المكان.هذا وكشف التحقيق أن في 17.2.2019 وضع مقاول لأعمال حفريات، بايجر في موقع بناء بالقرب من مسجد في الحي الشرقي في بلدة الكمانة، في إطار مشروع الذي يُقام هناك.هذا وتبين ايضا ان أحد المشتبه بهم البالغ من العمر 22 عامًا (كمانة) إقترب من المقاول وعرض عليه ان يقدم له خدمات أمن وحراسة. المقاول تهرب من الرد على المشتبه، وردا على ذلك أخبره المشتبه أنه إذا لم يوظفه كحارس، فقد سيسرق شخص ما البايجر.في اليوم نفسه 17.2.2019، عندما قام المقاول بتلقي خدمات حراسة من شاب آخر من قرية الكمانة من أجل حراسة البايجر الموجود في موقع البناء. فقرر المشتبه الذي سمع عن ذلك سرقة قطع من البايجر ، ولهذا السبب اتصل بمشتبهين آخرين (33 ، 23عام).في 19.2.2019, وصل المشتبهون الثلاثة إلى موقع البناء معتمرون قطعة قماش تغطي الجزء السفلي من وجوههم ، من أجل إخفاء هويتهم وبحوزتهم قضيب حديدي، وما يشبه ومسدس وسكينًا ومن ثم دخل المشتبهون الثلاثة الى الحاوية التي كان يجلس بها الحارس في الموقع، فكان هناك 3 قاصرين من بينهم ابن عم المشتبه البالغ من العمر 22 عامًا.عندئذٍ قام المشتبهون الثلاثة بسرقة الهوتف النقالة من القاصرين الثلاثة، وذلك تحت بواسطة تهديدم بالسلاح وقاموا بإحتجازهم داخل الحاوية ومن ثم قاموا بسرقة الحاسوب الرئيسي وقطع من البايجر بقيمة مالية 200،000 شيكل ومن ثم لاذوا بالفرار من المكان.عندما أدرك القاصرون أن المشتبهين قد فروا، اتصلوا بأحد أفراد أسرهم الذين اتصلوا بالشرطة.*في نفس الليلة، ألقت الشرطة القبض على أحد المشتبه بهم البالغ من العمر 33 عامًا من بلدة الكمانة*، وبعد عدة أيام، تم توقيف المشتبه البالغ من العمر 22 عامًا (كمانة) لتقدم النيابة العامة لائحة إتهام ضدهما مرفقة بطلب تمديد توقيف حتى نهاية الإجراءات القانونية.المشتبه الثالث الذي يبلغ 23 عام وهو من سكان أبو جويعد كان هراباً، حتى تم توقيفه في يوم 21.5.2019 وبعد تحقيق حذريى موضوعي ومكثف، ومع بناء قاعدة قرائن وأدلة تم يوم أمس قدمت النيابة العامة ضده لائحة إتهام في المحكمة المركزية في حيفا، مرفقة بطلب تمديد توقيفه حتى تدنهاية الإجراءات القانونية، بتهم السطو المسلح في ظروف خطيرة، الآحتجاز غير القانوني وسرقة من سيارة.