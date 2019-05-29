اعتقال, مشتبهين, بقضية, مقتل, أحمد, حمامره, من, شعفاط, بالقدس,

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرائيل للإعلام العربي: شرطة اسرائيل تفك رموز جريمة مقتل أحمد حمامره من مخيم شعفاط يوم 25.4.2019, وتلقي القبض على مشتبهين في القضية*

*فك رموز هذه الجريمة ينضم الى فك رموز 16 جريمة قتل في المجتمع العربي منذ بداية هذا العام واحالة المجرمين الى العدالة*.بداية هذا التحقيق في هذه القضية كان مع تلقي بلاغ في الشرطة يوم 25.4.2019, وفقه تم إطلاق النار في مخيم شعفاط نحو شخص من سكان المكان الذي احيل الى المستشفى وهناك تم الاقرار عن وفاته.قوات معززة من الشرطة بما فيها خبراء تشخيص جنائي وأفراد من وحدة المخابرات وصلت الى مكان الحادث وباشرت بجمع البينات والادلة بما في ذلك عيارات ناريه التي وفق الشبهات استخدمها المشتبهين بتنفيذ جريمة القتل.بفضل أنشطة تحقيق متنوعة التي قامت بها الشرطة في مكان الجريمة الى جانب انشطه استخباراتية تم كشف هوية المشتبهين في الثلاثينات من عمرهما من شرقي اورشليم القدس والقاء القبض عليهما خلال عدة ايام.النيابة العامة ترافق التحقيق في هذه القضيه منذ بدايته لتقدم في بداية هذا الاسبوع تصريح مدعٍ عن نيتها لتقديم لوائح إتهام مرفقه بطلب تمديد توقيف ضد المشتبهين في جريمة القتل.*قيل في الشرطة: "شرطة إسرائيل تضع في اول سلم اولوياتها قضايا القتل والعنف الخطير والعنف والجرم الخطير في المجتمع العربي ولن تتردد بان تقوم بعملها في اي مكان واي وقت مهما كان العمل معقداً، بهدف الوصول الى الحقيقه واحالة المجرمين الى العدالة*