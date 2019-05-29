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هكذا تقضي إليسا وقتها خلال تلقيها العلاج



  |   وكالات   |   اضافة تعليق





في الوقت الذي تتلقى فيه العلاج في ألمانيا إلا أن الفنانة اللبنانية ​إليسا​ تحرص على مشاركة متابعيها ومحبيها صورا مميزة التقطتها خلال هذه الرحلة العلاجية.


فتارة نرى إليسا مع إحدى صديقاتها، وتارة أخرى تلتقط صورا لجمال الطبيعة الخلاّب والذي يلعب دورا مهما بالاسترخاء.


وعلى الرغم من أن إليسا تعتبر شخصية غامضة تحاول إبعاد حالتها قدر الإمكان عن الجمهور كي لا تشغل بالهم، إلا أن البعض رأى انها تبدو متعبة من خلال الصورة وتتصنع الابتسامة والفرح.




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