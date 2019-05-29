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تحري هلال عيد الفطر سيكون من مرتفعات مدينة عرابة



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أعلن المجلس الإسلامي للافتاء في الداخل الفلسطيني أنّ تحرّي هلال شوال 1440 ه / 2019 م سيكون من مدينة عرابة البطوف في الجليل  وذلك من خلال تلسكوب متطور .

ويأتي هذا التحري لهلال عيد الفطر بالتنسيق والتعاون مع دار الافتاء الفلسطينية الأردنية .


وأفاد د . مشهور فواز رئيس المجلس الإسلامي للافتاء في الداخل الفلسطيني:


" إنّ عملية رصد وتحري الهلال يعتبر فرضاً كفائياً ؛ ونحن نقوم بهذه الخطوة بناء على طلب دار الافتاء الفلسطينية بتحري الهلال .


حيث دعا المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية ، الشيخ محمد حسين المواطنين إلى تحري هلال شهر شوال 2019 ، وذلك بعد غروب شمس يوم الاثنين 29 رمضان 1440 هـ، الموافق 3 حزيران 2019م.


وهذه المبادرة المباركة التي قام بها المجلس الإسلامي للافتاء في الداخل الفلسطيني تضفي دقة على عملية التحرّي وتوسع دائرته فلربما لا يرى في عمان او القدس ويرى في بلدة أخرى تشارك القدس وعمّان في المطلع .


وسلفاً نقول نحن نعرّف أنفسنا كمساندين ومساعدين لدار الافتاء الفلسطينية والأردنية فوحدة القطر الواحد تلزمنا جميعاً ولن يتم الإعلان إلا بالتنسيق والتشاور معهم .


علماً أنّ المركز الفلكي الدولي أفاد أنّ الرؤية يوم الاثنين غير ممكنة


بجميع الوسائل من جميع قارة استراليا وآسيا وأفريقيا وأوروبا في حين أنّ رؤية الهلال ممكنة في بعض الأجزاء الغربية من القارتين الأمريكيتين باستخدام التلسكوب فقط وبصعوبة بالغة .


ولذا فإنّ أغلب الاحتمالات أن يكون العيد يوم الاربعاء الموافق 5.6.2019ويكون يوم الثلاثاء 4.6.2019 م هو المتمّم لشهر رمضان المبارك. وبهذه المناسبة الكريمة يهنيء المجلس الإسلامي للافتاء الأمة الإسلامية جمعاء متمنين أن يكون عن قريب عيد نصرة الإسلام والمسلمين ؛ هذا ونذكّر بأنّ بداية صلاة عيد الفطر ستكون الساعة 5:50 ونذكّر الاهل بالمبادرة بإخراج صدقة الفطر من الآن ليتسنى للفقير المحتاج أن ينتفع بها ونذكّر بعدم تأخيرها إلى ما بعد صلاة العيد " .الخبير الفلكي د . عبد الله خطبا : سنستخدم تلسكوب عملاق في قرية عرابة بالتعاون مع المجلس الإسلامي للافتاء في الداخل الفلسطيني :


وبحسب ما أفاد الخبير الفلكي خطبا :  بأنّ هلال عيد الفطر سوف يولد قبل مغيب شمس يوم الاثنين3/06/2019 بما يقارب سبع ساعات ونصف. وهذه مدة لن تسمح لنا برصد ورؤية هلال شهر شوال في ذلك المساء.اما في بلدان افريقيا واسيا واوروبا الاسلامية فستسحيل الرؤيا ايضا بالعين المجردة حيث ستكون اطول مدة سيمكث فيها الهلال فوق الافق لا تتعدى ال 16 دقيقة.ومع قلة الاضاءة للهلال ومع ضوء الشمس الذي سيحجب ضوء الهلال ستستحيل الرؤيا.وأما بالنسبة للتحري من الداخل الفلسطيني فاننا سنستعمل تلسكوب عملاق في مدينة عرابة على أمل رؤية الظل الدائري للقمر علها تساعد الهيئة الشرعية في التحري واتخاذ القرار "




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