فريج:, لن, نكون, لعبة, بيد, نتنياهو, ولذلك, سنصوت, ضد, فض, الكنيست,

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طالب المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية رئيس مجلس الإفتاء الأعلى الشيخ محمد...
اعتقلت الشرطة فجر اليوم الاربعاء 14 شابا من كفرمندا على خلفية الشجار الذي وقع ليلة...
جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي: الشرطة تلقي القبض...
جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرائيل للإعلام العربي: شرطة اسرائيل تفك...
الزمت المحكمة المركزية في حيفا مؤخراً احد المصانع في منطقة حيفا تعويض عامل عربي...
أعلن المجلس الإسلامي للافتاء في الداخل الفلسطيني أنّ تحرّي هلال شوال 1440 ه / 2019 م...
عمّم المربي عبد الله خطيب،مدير كبير التّعليم العربي في وزارة التربية والتعليم ...
قتل الشاب عميد الجش (25 عاما)، إثر تعرضه بعد منتصف الليل لجريمة إطلاق نار في قرية...
اليوم الاربعاء 2019/05/29: يكون الجو شديد الحرارة ، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات...
نظم مكتب عميد الطلبة العرب مساء اليوم الثلاثاء 28-5-2019 إفطاراً رمضانياً جماعياً...