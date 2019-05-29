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فريج: لن نكون لعبة بيد نتنياهو ولذلك سنصوت ضد فض الكنيست



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق




قال عضو الكنيست عيساوي فريج ان حزب ميرتس سيصوت ضد اقتراح فض الكنيست الذي سيقدمه عضو الكنيست الليكودي ميكي زوهر اليوم في القراءة التمهيدية.

وأضاف النائب فريج يقول:" فض الكنيست هو عبارة عن فشل ذريع لنتنياهو ولن نكون جزءاً من لعبته لتخليصه من مأزقه الذي وقع فيه".


وتابع النائب فريج يقول:" يجب ان يعلن نتنياهو رسميا لرئيس الدولة ريفلين انه فشل بتشكيل حكومة 


واذا فشل المرشح الآخر بتشكيل حكومة مركز يسار فلا يبقى لنا الا الذهاب الى انتخابات جديدة".


وانهى النائب فريج يقول:" نحن في ميرتس مستعدون لهذه الانتخابات".




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