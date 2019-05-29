فريج:, لن, نكون, لعبة, بيد, نتنياهو, ولذلك, سنصوت, ضد, فض, الكنيست,

قال عضو الكنيست عيساوي فريج ان حزب ميرتس سيصوت ضد اقتراح فض الكنيست الذي سيقدمه عضو الكنيست الليكودي ميكي زوهر اليوم في القراءة التمهيدية.وأضاف النائب فريج يقول:" فض الكنيست هو عبارة عن فشل ذريع لنتنياهو ولن نكون جزءاً من لعبته لتخليصه من مأزقه الذي وقع فيه".وتابع النائب فريج يقول:" يجب ان يعلن نتنياهو رسميا لرئيس الدولة ريفلين انه فشل بتشكيل حكومةواذا فشل المرشح الآخر بتشكيل حكومة مركز يسار فلا يبقى لنا الا الذهاب الى انتخابات جديدة".وانهى النائب فريج يقول:" نحن في ميرتس مستعدون لهذه الانتخابات".