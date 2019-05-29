تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-05-29 11:32:50 دراسة : النساء يفكرن بشكل أفضل في درجات الحرارة الأعلى |  2019-05-29 11:28:03 "فتى البيضة" يتبرع بمبلغ كبير لضحايا هجوم المسجدين |  2019-05-29 11:23:42 اعتقال 14 مشتبها على خلفية شجار المفرقعات امس |  2019-05-29 10:51:38 صور - اتّهام 3 شبان بسرقة أجزاء من "بايجر" جرافة واحتجاز 3 قاصرين وسرقة هواتفهم في قرية الكمانة |  2019-05-29 10:46:04 اعتقال مشتبهين بقضية مقتل أحمد حمامره من شعفاط بالقدس |  2019-05-29 10:25:48 خمسة ملايين شيكل تعويض لعامل اصيب في احد مصانع حيفا |  2019-05-29 10:24:29 تحري هلال عيد الفطر سيكون من مرتفعات مدينة عرابة |  2019-05-29 10:20:04 فريج: لن نكون لعبة بيد نتنياهو ولذلك سنصوت ضد فض الكنيست |  2019-05-29 09:59:29 الأردن.. الإعدام لقاتل شقيقته بتشجيع من والدهما |  2019-05-29 09:47:12 الوزارة - عطلة عيد الفطر في المدارس ستبدأ يوم الثّلاثاء 4.6.2019 وتستمر لمدّة أربعة أيّام لغاية يوم الجمعة |  2019-05-29 09:36:00 توقع انطلاق المفاوضات بين اسرائيل ولبنان خلال اسبوعين |  2019-05-29 09:16:46 سفير الاتحاد الاوروبي يقيم افطار في وادي عارة‎ |  2019-05-29 09:13:48 افطار جماعي لنادي الجيل الذهبي للمسني عرابة |  2019-05-29 08:49:50 السنوار: لدينا ضعف ما ضربنا به تل أبيب خلال الحروب |  2019-05-29 08:46:25 يافة الناصرة - وفاة يعقوب عودة بشارات - ابو عزمي |

الرئيسية | رياضة عالمية



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

ريال مدريد ينجز صفقة هازارد



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



وافق نادي تشيلسي على انتقال البلجيكي إيدين هازارد، صانع ألعاب الفريق، لريال مدريد في الميركاتو الصيفي المقبل.



وقالت صحيفة "ذا صن" البريطانية، إن الصفقة انتهت بالفعل، ووافق تشيلسي على انتقال هازارد إلى الميرنجي مقابل 115 مليون إسترليني.


وأشارت إلى أنَّ تشيلسي سيحصل على 100 مليون إسترليني مباشرة فور إتمام التعاقد، بالإضافة إلى 15 مليونًا كإضافات.


وأفادت الصحيفة البريطانية، بأن هازارد سيتقاضى مع الفريق الملكي، راتبًا أسبوعيًا يبلغ 400 ألف إسترليني خلال عقد يمتد إلى 4 أعوام.


ووصل ريال مدريد لاتفاق مع مسؤولي تشيلسي، بعد مفاوضات مستمرة بين الطرفين خلال الأسبوعين الماضيين.


وكشف الصحيفة أن رومان أبراموفيتش، مالك تشيلسي، كان صاحب الكلمة الأخيرة في بيع هازارد، خوفًا من خسارة اللاعب مجانًا بعد نهاية عقده في صيف 2020.


يُذكر أن هازارد يستعد لخوض المباراة الأخيرة له مع تشيلسي، غدًا الأربعاء، عندما يواجه آرسنال في نهائي بطولة الدوري الأوروبي.




كلمات متعلقة

ريال, مدريد, ينجز, صفقة, هازارد,

تابعونــا

نيمار .. هل يعود إلى الدوري الأسباني من جديد ؟ نيمار .. هل يعود إلى الدوري الأسباني من جديد ؟ 2019-05-29 | 11:31:38

كشفت وسائل إعلامية أسبانية عن بدء إدارة نادي برشلونة الأسباني مفاوضات مع لاعبها...

الفرعون صلاح يتأهب لنهائي دوري الأبطال الفرعون صلاح يتأهب لنهائي دوري الأبطال 2019-05-29 | 09:11:54

يستعد النجم المصري ​محمد صلاح، هداف ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، لخوض نهائي...

كين: توتنهام يطرق أبواب التاريخ بفضل بوكيتينو كين: توتنهام يطرق أبواب التاريخ بفضل بوكيتينو 2019-05-28 | 22:01:48

قال هاري كين، مهاجم توتنهام هوتسبير، إن فوز فريقه على ليفربول في نهائي دوري أبطال...

برشلونة ينفي إقالة فالفيردي برشلونة ينفي إقالة فالفيردي 2019-05-28 | 18:52:38

أكدت مصادر من برشلونة، الثلاثاء، أنه لم يُتخذ أي قرار بعد بشأن مستقبل المدير...

بيريز يتحدث عن إمكانية ضم الثلاثي هازارد ومبابي ونيمار بيريز يتحدث عن إمكانية ضم الثلاثي هازارد ومبابي ونيمار 2019-05-28 | 14:55:09

أكد فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد، اهتمام ناديه بالتعاقد مع البلجيكي إدين...

تقارير: برشلونة يقيل مدربه فالفيردي اليوم تقارير: برشلونة يقيل مدربه فالفيردي اليوم 2019-05-28 | 12:57:28

كشفت تقارير إعلامية أن نادي برشلونة سيقيل مدربه إرنستو فالفيردي اليوم، بعد فشل...

منتخب البرازيل يسحب شارة القيادة من نيمار منتخب البرازيل يسحب شارة القيادة من نيمار 2019-05-28 | 11:58:26

أعلن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم اليوم، أن داني ألفيس لاعب باريس سان جيرمان،...

بيريز: رونالدو أفضل لاعب تعاقدت معه بيريز: رونالدو أفضل لاعب تعاقدت معه 2019-05-28 | 10:50:20

قال فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، اليوم الاثنين، إن البرتغالي كريستيانو...

رسميًا.. أتلتيكو مدريد يُرمم دفاعه بصخرة برازيلية رسميًا.. أتلتيكو مدريد يُرمم دفاعه بصخرة برازيلية 2019-05-28 | 10:43:29

تعاقد نادي أتلتيكو مدريد، مع البرازيلي فيليبي أوجوستو مونتيرو مدافع بورتو...

زيدان يعلق على إمكانية ضم مبابي زيدان يعلق على إمكانية ضم مبابي 2019-05-28 | 08:46:37

علق الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، على إمكانية التعاقد مع...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids حادث طرق مفرق الحلزون قرب طمرة سيارة حافلة اصابة 15 شخصا بينهم اطفال حسين بدر طفل اصابة مصرع حادث طرق مروع طرعان شاحنة سيارة خصوصية مسكنة مفرق جولاني يوم الاحد اصابة عامل حادث عمل ورشة بلدة كفر ياسيف سقط عليه جسم ثقيل مستشفى شرطة سقط عليه جسم ثقيل مستشفى رضيع مدينة اسعاف شرطة تحقيق طفل الجنوب رهط4597 مولود جديد في قطاع غزة خلال أكتوبر الماضيأبو سنان تمديد اعتقال القاصر مشتبه طعن شرطي حرس حدود نهاريا فسوطة الحركة السالامية الشق الشمالي الحكومة اخراج تحظر القانون عن تغلق مداهمة مؤسساتها الشيخ رائد صلاح كمال خطيب مداهمة بيت طعن شابين بالغة الخطورة قلنسوة اصابة شرطة شجار جنائية اسعاف اصابة خطيرة شاب تعرض للطعن مدينة حيفا شرطة التحقيق اسعاف تشييع جثمان رئيس مجلس كفر مندا مثواه الاخير طه عبد الحليم وفاة اصابة متوسطة شاب الناصرة اطلاق نار نتسيرت عيليت شرطة اسعاف تخقيق انزلاق خلاط باطون طمرة اصطدام سيارتين اصابة امرأة عامود كهرباء حريق بيت ابو سنان اطفاء استنفار اخماد النيران قرية ضياء زبيدي القريناوس محمد اللد رهط طب دراسة جامعة رومانيا حادث طرق منى مارون عسفيا أول بروفيسور عربية في البلاد علم الدماغ
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com