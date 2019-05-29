ريال, مدريد, ينجز, صفقة, هازارد,

وافق نادي تشيلسي على انتقال البلجيكي إيدين هازارد، صانع ألعاب الفريق، لريال مدريد في الميركاتو الصيفي المقبل.

وقالت صحيفة "ذا صن" البريطانية، إن الصفقة انتهت بالفعل، ووافق تشيلسي على انتقال هازارد إلى الميرنجي مقابل 115 مليون إسترليني.وأشارت إلى أنَّ تشيلسي سيحصل على 100 مليون إسترليني مباشرة فور إتمام التعاقد، بالإضافة إلى 15 مليونًا كإضافات.وأفادت الصحيفة البريطانية، بأن هازارد سيتقاضى مع الفريق الملكي، راتبًا أسبوعيًا يبلغ 400 ألف إسترليني خلال عقد يمتد إلى 4 أعوام.ووصل ريال مدريد لاتفاق مع مسؤولي تشيلسي، بعد مفاوضات مستمرة بين الطرفين خلال الأسبوعين الماضيين.وكشف الصحيفة أن رومان أبراموفيتش، مالك تشيلسي، كان صاحب الكلمة الأخيرة في بيع هازارد، خوفًا من خسارة اللاعب مجانًا بعد نهاية عقده في صيف 2020.يُذكر أن هازارد يستعد لخوض المباراة الأخيرة له مع تشيلسي، غدًا الأربعاء، عندما يواجه آرسنال في نهائي بطولة الدوري الأوروبي.