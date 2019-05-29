الأردن.., الإعدام, لقاتل, شقيقته, بتشجيع, من, والدهما,

أصدرت محكمة الجنايات الكبرى في العاصمة الأردنية عمان، يوم الثلاثاء، حكمًا بالإعدام شنقًا حتى الموت لقاتل شقيقته وطفلٍ حدثٍ كان معها، لثبوت ارتكابه جناية القتل العمد.كما أمرت بسجن والد الضحية لمدة 20 عامًا مع الأشغال المؤقتة، لتشجيع ابنه على القتل.الضحية البالغة من العمر 28 عامًا هربت مع رضيعتها من منزل عائلتها في منطقة الأغوار إلى العاصمة عمّان، لعدم تحملها العيش معهم، بعد انفصالها عن زوجها.وبعد هروبها، بحثت العائلة عنها، وعندما عثرت عليها في إحدى ضواحي عمّان، راقبها شقيقها ووالدها حتى خرجت من منزلها، وكان معها صبي حدث يحمل رضيعتها.ثم هاجمها شقيقها بنحو 30 طعنة في مناطق متفرقة من جسدها، كما وجه عدة طعنات للصبي الذي كان معها ليفارقا الحياة، وسط تشجيع وتسهيل من والده.