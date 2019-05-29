تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-05-29 11:32:50 دراسة : النساء يفكرن بشكل أفضل في درجات الحرارة الأعلى |  2019-05-29 11:28:03 "فتى البيضة" يتبرع بمبلغ كبير لضحايا هجوم المسجدين |  2019-05-29 11:23:42 اعتقال 14 مشتبها على خلفية شجار المفرقعات امس |  2019-05-29 10:51:38 صور - اتّهام 3 شبان بسرقة أجزاء من "بايجر" جرافة واحتجاز 3 قاصرين وسرقة هواتفهم في قرية الكمانة |  2019-05-29 10:46:04 اعتقال مشتبهين بقضية مقتل أحمد حمامره من شعفاط بالقدس |  2019-05-29 10:25:48 خمسة ملايين شيكل تعويض لعامل اصيب في احد مصانع حيفا |  2019-05-29 10:24:29 تحري هلال عيد الفطر سيكون من مرتفعات مدينة عرابة |  2019-05-29 10:20:04 فريج: لن نكون لعبة بيد نتنياهو ولذلك سنصوت ضد فض الكنيست |  2019-05-29 09:59:29 الأردن.. الإعدام لقاتل شقيقته بتشجيع من والدهما |  2019-05-29 09:47:12 الوزارة - عطلة عيد الفطر في المدارس ستبدأ يوم الثّلاثاء 4.6.2019 وتستمر لمدّة أربعة أيّام لغاية يوم الجمعة |  2019-05-29 09:36:00 توقع انطلاق المفاوضات بين اسرائيل ولبنان خلال اسبوعين |  2019-05-29 09:16:46 سفير الاتحاد الاوروبي يقيم افطار في وادي عارة‎ |  2019-05-29 09:13:48 افطار جماعي لنادي الجيل الذهبي للمسني عرابة |  2019-05-29 08:49:50 السنوار: لدينا ضعف ما ضربنا به تل أبيب خلال الحروب |  2019-05-29 08:46:25 يافة الناصرة - وفاة يعقوب عودة بشارات - ابو عزمي |

الرئيسية | مرأة



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

الأردن.. الإعدام لقاتل شقيقته بتشجيع من والدهما



  |   وكالات   |   اضافة تعليق




أصدرت محكمة الجنايات الكبرى في العاصمة الأردنية عمان، يوم الثلاثاء، حكمًا بالإعدام شنقًا حتى الموت لقاتل شقيقته وطفلٍ حدثٍ كان معها، لثبوت ارتكابه جناية القتل العمد.

كما أمرت بسجن والد الضحية لمدة 20 عامًا مع الأشغال المؤقتة، لتشجيع ابنه على القتل.


الضحية البالغة من العمر 28 عامًا هربت مع رضيعتها من منزل عائلتها في منطقة الأغوار إلى العاصمة عمّان، لعدم تحملها العيش معهم، بعد انفصالها عن زوجها.


وبعد هروبها، بحثت العائلة عنها، وعندما عثرت عليها في إحدى ضواحي عمّان، راقبها شقيقها ووالدها حتى خرجت من منزلها، وكان معها صبي حدث يحمل رضيعتها.


ثم هاجمها شقيقها بنحو 30 طعنة في مناطق متفرقة من جسدها، كما وجه عدة طعنات للصبي الذي كان معها ليفارقا الحياة، وسط تشجيع وتسهيل من والده.




كلمات متعلقة

الأردن.., الإعدام, لقاتل, شقيقته, بتشجيع, من, والدهما,

تابعونــا

دراسة : النساء يفكرن بشكل أفضل في درجات الحرارة الأعلى دراسة : النساء يفكرن بشكل أفضل في درجات الحرارة الأعلى 2019-05-29 | 11:32:50

قال علماء إن النساء يفكرن بشكل أفضل في الغرف الدافئة، فيما يعمل الرجال في درجات...

التغيرات الصحية المسببة لتساقط الشعر التغيرات الصحية المسببة لتساقط الشعر 2019-05-29 | 09:09:04

يسبب تساقط الشعر قلقا لدى أي شخص من الجنسين، بيد أنه يزعج النساء أكثر. وقد حدد...

امرأة وكلبها يصابان بذات الورم السرطاني وفي نفس المكان! امرأة وكلبها يصابان بذات الورم السرطاني وفي نفس المكان! 2019-05-29 | 09:07:19

تعاني امرأة من مدينة ليدس في إنجلترا منذ عدة سنوات من مرض السرطان الذي أصاب أجزاء...

دراسة: النساء أكثر سعادة من دون زواج دراسة: النساء أكثر سعادة من دون زواج 2019-05-28 | 14:55:09

أكدت العديد من الدراسات أن الزواج يساعد في تحسين الصحة العامة للجنسين، لكن أحد...

العلماء يحددون أخطر المواد الغذائية على الحوامل العلماء يحددون أخطر المواد الغذائية على الحوامل 2019-05-28 | 10:58:26

استنتج الأطباء أن أخطر المواد الغذائية للحوامل هي رقائق البطاطا والمايونيز...

البابا فرنسيس يطلق تصريحات غير مسبوقة حول عمليات الإجهاض البابا فرنسيس يطلق تصريحات غير مسبوقة حول عمليات الإجهاض 2019-05-28 | 08:59:15

شبه البابا فرنسيس عمليات الإجهاض وكأنها تكليف "قاتل محترف" بإنهاء حياة بشرية،...

كواليس تصوير زفاف روزينا لاذقاني في "الهيبة الحصاد" كواليس تصوير زفاف روزينا لاذقاني في "الهيبة الحصاد" 2019-05-28 | 08:50:39

بعد أن طلب "شاهين" عبدو شاهين من "جبل" تيم حسن الزواج من شقيقته "منى" ​روزينا...

كلب يساعد صاحبته بإكتشاف إصابتها بالسرطان! كلب يساعد صاحبته بإكتشاف إصابتها بالسرطان! 2019-05-28 | 08:49:41

ساعد جرو من فصيلة "​هاسكي​" يعرف باسم "سييرا"، ويبلغ من العمر 9 أشهر، صاحبته...

عالم أزهري: تعدد الزوجات فيه رحمة وإكرام للمرأة عالم أزهري: تعدد الزوجات فيه رحمة وإكرام للمرأة 2019-05-27 | 08:50:34

قال الدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر، إن تعدد الزوجات رحمة...

لأول مرة.. البرازيل تشهد أغرب زواج في تاريخها! لأول مرة.. البرازيل تشهد أغرب زواج في تاريخها! 2019-05-27 | 08:49:26

تشهد مدينة بيلو هوريزونتي شرق البرازيل زواجا يحدث لأول مرة في البلاد يوم الأحد...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids مخدرات مطار بن غوريون اعتقال مشتبهين محاولة تهريب شرطة القدس عبوة ناسفة حقيبة اعتقال تفجير احباط فلسطيني الشرطة الاسعاف اسرائيل مدينة اجتراق بيت سخنين اضرار جسيمة دون اصابات تذكر مدينة ذكرى الجلاء الجولان المحتل السوري المستعمر الفرنسي مجدل شمس باشا الاطرش ساحة اعلام سوريا هبة طه ياسين أصغر حاملة لقب دكتوراه في البلاد جامعة حيفا كفر مندا قرية بث مباشر ليفربول تشيلسي مباراة دوري انجليزي شفيق كبها كفر قرع لا تقتلوه مرتين تظاهرة مطالبة محاكمة القتله المجرمين المغني الفنان عامان اعدادية ابطوف مدرسة تخريج طلاب الفوج التاسع عشر 19 اجتفال مدينة عرابة احتراق بيت عسفيا اضرار جسيمة اصابات اخماد طواقم اطفاء خميس الاسرار كنائس شفاعمرو مشاركة واسعة قداس احتفالي عشية عيد الفصح اصابة شابة تعرضت دهس شارع رئيسي مدينة سخنين اسعاف شرطة مشتبه شاب اعتداء شقيقته سقوطها رمبام الشرطة مستشفى تحقيق احتراق بيت رهط اصابات خطيرة اطفاء اخماد طواقم حي 24طعن الجواريش قاصرتان الرملة شابتان عربيتان شخص في المحطة المركزية للحافلات في الرملة اصابة طفيفة شرطة اسعاف احتراق سيارة شفاعمرو النيران المركبة الشرطة تحقق
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com