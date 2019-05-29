الوزارة - عطلة عيد الفطر في المدارس ستبدأ يوم الثّلاثاء 4.6.2019 وتستمر لمدّة أربعة أيّام لغاية يوم الجمعة

عمّم المربي عبد الله خطيب،مدير كبير التّعليم العربي في وزارة التربية والتعليم بيّانا على مديري الألوية في المدارس جاء فيه : بناء على منشور المدير العام للوزارة المتعلّق بالأعياد في المجتمع العربي فإنّ عطلة عيد الفطر تبدأ يوم الثّلاثاء 4.6.2019 وتستمر لمدّة أربعة أيّام لغاية يوم الجمعة 7.6.2019 وعلية فإنّ المدارس ستكون مغلقة في فترة العيد .