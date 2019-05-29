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توقع انطلاق المفاوضات بين اسرائيل ولبنان خلال اسبوعين



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



قالت مصادر وزارة الخارجية في بيروت لصحيفة "الجمهورية" اللبنانية إنها تتوقع إمكانية انطلاق المفاوضات مع إسرائيل حول ترسيم الحدود خلال أسبوعين. 



وأضافت أن أجواء اللقاء بين وزير الخارجية جبران باسيل والموفد الأمريكي ديفيد ساترفيلد أمس كانت أكثر من إيجابية.




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