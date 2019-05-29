توقع, انطلاق, المفاوضات, بين, اسرائيل, ولبنان, خلال, اسبوعين,

وأضافت أن أجواء اللقاء بين وزير الخارجية جبران باسيل والموفد الأمريكي ديفيد ساترفيلد أمس كانت أكثر من إيجابية.

قالت مصادر وزارة الخارجية في بيروت لصحيفة "الجمهورية" اللبنانية إنها تتوقع إمكانية انطلاق المفاوضات مع إسرائيل حول ترسيم الحدود خلال أسبوعين.

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